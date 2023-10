זיהום בשמיים: עקבות של זבל חלל שנמצאו בסטרטוספירה של כדור הארץ

By

מדענים שניתחו נתונים שנאספו ממטוס מחקר בסטרטוספירה גילו תגלית מפתיעה - חתיכות זעירות של מתכת ואלמנטים אקזוטיים מחלליות שהושלכו. המחקר, שבוצע על ידי המינהל הלאומי לאוקיינוס ​​האטמוספירה (NOAA), יחד עם אוניברסיטת פרדו ואוניברסיטת לידס, מצא אלומיניום ומתכות אחרות המוטבעות בכ-10% מהחלקיקים בסטרטוספירה. בין היסודות הבלתי צפויים ביותר היו ניוביום והפניום, שהם יסודות נדירים שלא נמצאים בדרך כלל באזור זה של האטמוספירה. תעלומת מקורם נפתרה כאשר היסודות הועברו אל לוויינים ומאיצי רקטות, שמשתמשים בהם בסגסוגות עמידות בחום ובעלות ביצועים גבוהים.

המחקר השתמש במכשיר מיוחד בשם PALMS (ניתוח חלקיקים על ידי ספקטרומטריית לייזר) שהותקן על מטוס מחקר כדי לאסוף ולנתח כימית חלקיקי אוויר בודדים. המחקר, שפורסם בכתב העת Proceedings of the National Academy of Sciences, נועד לחקור חלקיקי אירוסול בסטרטוספירה. הסטרטוספירה, השכבה השנייה של האטמוספירה של כדור הארץ, היא ביתה של שכבת האוזון, המגנה על כדור הארץ מפני אור אולטרה סגול מזיק.

בעוד שכמות הזיהום מפסולת חלל עשויה להיראות קטנה, עם למעלה מ-5,000 לוויינים ששוגרו בחמש השנים האחרונות והצפי שרובם יחזרו בסופו של דבר לאטמוספירה, יש צורך להבין כיצד זה ישפיע על האירוסולים הסטרטוספריים. OrbitingNow, ארגון העוקב אחר עצמים בחלל החיצון, עוקב כיום אחר כ-8,000 עצמים במסלול נמוך של כדור הארץ, שבסופו של דבר ישרפו באטמוספירה.

מחקר זה מדגיש את ההשפעה הבלתי נראית של חקר החלל על סביבת כדור הארץ ואת החשיבות של סילוק אחראי של פסולת החלל. ההבנה כיצד זבל חלל משפיע על האטמוספירה שלנו חיונית הן להגנה על כוכב הלכת שלנו והן לפיתוח בר-קיימא של טכנולוגיית החלל.

