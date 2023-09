SpaceX ישגר את Falcon 9 Rocket עם לווייני Starlink

SpaceX מתכננת לשגר רקטת פלקון 9 מבסיס כוח החלל ונדנברג ביום שני, 11 בספטמבר, בשעה 11:57. הרקטה תישא 21 לווייני Starlink, שהם חלק משירות האינטרנט המהיר של פס רחב לוויינים של SpaceX.

אם השיגור הראשוני מתעכב, ל-SpaceX יש הזדמנויות שיגור גיבוי בימי שלישי ורביעי. החברה שואפת להנחית את מאיץ השלב הראשון של הרקטה על ספינת המל"ט Of Course I Still Love You באוקיינוס ​​השקט, שתהיה הטיסה ה-11 עבור המאיץ המסוים הזה.

שידור חי של ההשקה יהיה זמין בפרופיל SpaceX ב-X (לשעבר טוויטר) כחמש דקות לפני ההמראה.

Starlink הוא הפרויקט השאפתני של SpaceX ליצירת קבוצת אינטרנט לוויינית עולמית. הלוויינים הקטנים הללו, במשקל של כ-260 ק"ג כל אחד, ייפרסו במסלול נמוך על כדור הארץ כדי לספק קישוריות אינטרנט במהירות גבוהה עם אחזור נמוך ברחבי העולם. עם פריסת 21 לוויינים נוספים, SpaceX תרחיב את צי Starlink שלה כדי לשפר את שירות האינטרנט הרחב הגדל שלה.

טכנולוגיית הרקטות Falcon 9 הניתנת לשימוש חוזר של SpaceX מאפשרת שיגור חלל חסכוני על ידי שחזור ושימוש חוזר בשלב הראשון של הרקטה. החברה השיגה אבני דרך משמעותיות בנחיתה והסעה חוזרת של בוסטרים, והדגימה את הפוטנציאל להפחתת עלויות השיגור ולהגברת הנגישות לחלל.

מקורות: SpaceX