SpaceX מכריזה על שיגור מוקדם בבוקר של טיל פלקון 9

SpaceX הכריזה על שיגור קרוב מבסיס כוח החלל ונדנברג. החברה מכוונת לשעה 12:47 ב-21 באוקטובר לשיגור רקטת Falcon 9 מ-SLC-4E. מטרת השיגור היא לפרוס 21 לווייני Starlink למסלול נמוך של כדור הארץ.

במקרה שהשיגור לא יכול להתקדם כמתוכנן, SpaceX זיהתה שלוש הזדמנויות גיבוי בין 1:23 ל-3 לפנות בוקר לתזמון מחדש. בנוסף, קיימות שש הזדמנויות גיבוי נוספות זמינות החל מ-11:26 בשבת עד 2:50 לפנות בוקר ביום ראשון.

למעוניינים, שידור חי מבית SpaceX יהיה נגיש כחמש דקות לפני ההשקה. זה יספק לצופים עדכונים בזמן אמת ויאפשר להם לראות את המשימה כשהיא מתפתחת.

ראוי לציין שהבוסטר שיתמוך במשימה זו היה בשימוש 15 פעמים בהשקות קודמות. לאחר הפרדת השלבים, השלב הראשון של הרקטה צפוי לנחות על ספינת המל"ט Of Course I Still Love You באוקיינוס ​​השקט. השימוש החוזר הזה הוא אבן דרך משמעותית במאמצים של SpaceX להפחית את העלות של חקר החלל ולהפוך אותו לבר-קיימא יותר.

לגבי ההשפעה המקומית, לא צפויים להישמע בומים קוליים במהלך ההשקה הזו. אלו חדשות טובות עבור התושבים הסמוכים, שכן בומים קוליים יכולים להפריע ולהדהים.

בסך הכל, שיגור זה בשעות הבוקר המוקדמות על ידי SpaceX מייצג צעד נוסף קדימה במשימה המתמשכת של החברה לפתח ולהרחיב את רשת האינטרנט הלווינית הגלובלית שלה.

הגדרות:

– רקטת פלקון 9: רכב שיגור מסלולי דו-שלבי שפותח על ידי SpaceX. הוא מיועד להובלה אמינה ובטוחה של לוויינים ומטענים לחלל.

– לווייני Starlink: קבוצת לוויינים קטנים שנפרסה על ידי SpaceX במטרה לספק כיסוי פס רחב עולמי.

- כמובן I Still Love You Droneship: ספינת מזל"ט אוטונומית המשמשת את SpaceX לנחיתה ושיחזור מאיצי רקטות בים.

מקור: SpaceX (לא סופקה כתובת URL)