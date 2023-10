סילוק לוויין: דאגה סביבתית גוברת בחלל

By

לוויינים שהגיעו לסוף חייהם המבצעיים מהווים דילמה עבור סוכנויות החלל. השיטות הנוכחיות לסילוק החלליות הללו משאירות אותן במסלול, מגבירות אותן למסלולי בתי קברות הרחק מלוויינים מבצעיים, או מכוונות אותן חזרה לכיוון כדור הארץ לכניסה מחודשת לאטמוספירה. עם זאת, מחקר שנערך לאחרונה על ידי חוקרים מאוניברסיטת Purdue ו-NOAA הראה שכניסה חוזרת לאטמוספירה אינה נטולת השלכות.

באופן מסורתי, הכניסה מחדש של האטמוספירה נחשבה כשיטה אמינה לסילוק לוויינים במסלול נמוך של כדור הארץ (LEO). ככל ש-LEO נהיה צפוף יותר ויותר בלוויינים בשנים האחרונות, שיטת סילוק זו הפכה פופולרית יותר. עם זאת, המחקר שפורסם בכתב העת Proceedings of the National Academy of Sciences חושף שכניסה מחודשת של האטמוספירה גורמת לאזור העליון של האטמוספירה של כדור הארץ להיות מזוהם בשרידי האידוי של חלליות.

צוות המחקר הבחין בשינוי בהרכב ענני היונים שהותירו מאחור מטאוריטים שנכנסו לאטמוספירה. הם גילו שטביעת האצבע הכימית המשתנה של חלקיקים אלה נבעה פוטנציאלית מהמספר ההולך וגדל של חלליות החוזרות לאטמוספירה. כדי לאשר את ממצאיהם, החוקרים צירפו מכשירים למטוסים וביצעו מדידות ישירות של האטמוספירה כ-12 מייל מעל אלסקה ויבשת ארה"ב.

תוצאות המחקר הראו ריכוז משמעותי של מתכות באטמוספירה, כולל ליתיום, אלומיניום, נחושת, עופרת, מגנזיום ונתרן, אשר עקבו מקרוב עם כניסת לוויין חוזרת. בנוסף, החוקרים גם הבחינו כי 10% מחלקיקי האירוסול האחראים להגנה על שכבת האוזון מכילים אלומיניום.

בעוד שההשפעה המלאה של ממצאים אלה על הסביבה ושינויי האקלים עדיין לא ברורה, החוקרים מאמינים שהיא מדגישה את ההשפעה המשמעותית של טיסות החלל האנושיות על כדור הארץ. הבנת ההשלכות של ריכוזי מתכות מוגברים באטמוספירה חיונית להערכת סיכונים פוטנציאליים הן לשכבת האוזון והן לחיים על פני כדור הארץ. יהיה צורך במחקרים נוספים כדי להבין באופן מלא את ההשלכות של שיטות סילוק לוויינים על הסביבה ולקבוע אם יש לחקור אסטרטגיות חלופיות כדי להפחית את זיהום האטמוספירה של כדור הארץ.

– הגדרה: מסלול כדור הארץ נמוך (LEO) הוא אזור בחלל במרחק של כ-2000 קילומטרים משטח כדור הארץ בו שוכנים רוב הלוויינים ותחנת החלל הבינלאומית.

– הגדרה: כניסה חוזרת אטמוספרית היא התהליך שבו חללית או לוויין נכנסים לאטמוספירה של כדור הארץ לאחר השלמת משימתה או הגעה לסוף חייה המבצעיים.