מדענים מוצאים עדויות להשפעות סביבתיות פוטנציאליות כתוצאה מחדירה חוזרת של רקטות ולוויינים

מחקר שפורסם לאחרונה בכתב העת Proceedings of the National Academy of Sciences חשף עדויות בנוגע להשפעות הסביבתיות של חדירת רקטות ולוויינים לאטמוספירה של כדור הארץ. החוקרים גילו שכ-10% מחלקיקי החומצה הגופרית הגדולים בסטרטוספירה מכילים אלומיניום ואלמנטים אחרים התואמים את הסגסוגות המשמשות בבניית חלליות. 90 האחוזים הנותרים מגיעים מ"עשן מטאורי", שהוא השאריות שנותרו מאחור כאשר מטאורים מתאדים עם הכניסה לאטמוספירה.

מהמחקר עולה כי ככל שתעשיית החלל ממשיכה לצמוח במהירות, אחוז חלקיקי החומצה הגופרית הסטרטוספרית המכילים אלומיניום ומתכות אחרות מכניסה חוזרת של לוויינים עשוי להיות דומה לאחוז המכילים מתכות מטאוריות, שעומד כיום על כ-50 אחוז.

החוקרים מציינים שבעוד שחלקיקים אלו לא צפויים להיות בעלי השפעה ישירה על סביבת פני השטח או על בריאות האדם עקב מחזור הדם באטמוספירה, לשינויים בסטרטוספירה עשויות להיות השלכות משמעותיות יותר. שכבת האוזון, המגנה על כדור הארץ מקרינת UV מזיקה, היא תכונה עיקרית של הסטרטוספירה שעלולה להיות מושפעת מגידול בחלקיקי חלליות אירוסוליות.

כמה השפעות פוטנציאליות כוללות שינויים בהיווצרות קרח וחומצה חנקתית בעננים סטרטוספריים, שעלולים להשפיע על הכימיה של החור באוזון. עם זאת, מוקדם מדי לקבוע את מידת ההשפעה על הכימיה של האוזון הנגרמת על ידי חלקיקים אלה. בנוסף, המחקר מצביע על כך שנוכחותם של חלקיקים אלה עלולה לשנות את שכבת האירוסול הסטרטוספרית, שמדענים הציעו זריעה כדי לחסום קרני UV ולהילחם בהתחממות הגלובלית.

למרות שהמחקר אינו מזהה השלכות סופיות של נוכחותן של מתכות אלו בחלקיקי חומצה גופרתית סטרטוספירית, הוא מדגיש את הצורך במחקר אילו חומרים הם שפירים ולאילו עשויות להיות השפעות מזיקות על הסטרטוספירה. ככל שתעשיית החלל ממשיכה לצמוח, חיוני להבין ולטפל בהשלכות הסביבתיות הפוטנציאליות הקשורות לכניסה מחדש של חלליות לאטמוספירה של כדור הארץ.

מקורות:

– הליכים של האקדמיה הלאומית למדעים