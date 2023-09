קרן סימונס מכריזה על מקבלי פרסי עצמאות

קרן סימונס חשפה את 13 מקבלי פרסי העצמאות היוקרתיים שלה, התומכים בחוקרים במעבר שלהם מהכשרה מודרכת לתפקידי מחקר עצמאיים. כל עמית יקבל עד שנתיים של תמיכה בפוסט-דוקטורט, כולל שכר שנתי של $85,000 וקצבת משאבים ופיתוח מקצועי של $10,000 בשנה. עם קבלת משרת סגל במסלול קביעות, העמיתים יקבלו מימון מענק בסך כולל של $600,000 במשך שלוש שנים.

שלוש תכניות פרס העצמאות ניתנות באמצעות שיתוף הפעולה של Simons on the Global Brain (SCGB), Simons Collaboration on Plasticity and the Aging Brain (SCPAB), ויוזמת Simons Foundation לחקר האוטיזם (SFARI). תכניות אלו מטרתן לערב עמיתים במעבר לעבר עצמאות מחקרית.

פרסי המעבר לעצמאות (TTI), המוצעים באמצעות ה-SCGB וה-SCPAB, מספקים תמיכה לחוקרים במדעי המוח. פרסי SCGB TTI מתמקדים בחקירת מעגלים בקנה מידה גדול ברזולוציה של תא בודד כדי להבין את הקידוד והדינמיקה העצבית, בעוד פרסי SCPAB TTI מתרכזים במדעי המוח של הזדקנות קוגניטיבית בהיעדר מחלה. שתי התכניות פתוחות ליחידים מקבוצות שאינן מיוצגות במדעי המוח, כולל אנשים עם מוגבלויות ורקע מקופח.

פרס SFARI Bridge to Independence (BTI) מקבל מועמדים מרקע מגוון שעובדים על היבטים שונים של מדעי האוטיזם, כגון גנטיקה, מנגנונים מולקולריים, מעגלים ומערכות ומדע קליני. SFARI מעודד פניות מקבוצות מיוצגות היסטורית חסרות או לא נכללות.

כל העמיתים משלוש התכניות יהפכו לחלק מקהילה לומדת, העוסקת בפיתוח מקצועי ובפעילויות בניית קהילה. הם ישתתפו בסדנאות, יקבלו תמיכה ממדענים וצוותים של קרן סימונס, ייפגשו עם מנטורים חיצוניים שהוקצו, וישתתפו במפגשי חוקרי קרן סימונס ובנסיגות של פרס העצמאות.

תקופת הגשת הבקשה לפרסי העצמאות 2024 תיפתח ב-10 באוקטובר 2023. למידע נוסף על הפרסים, בקר בדף המידע של פרסי העצמאות של קרן סימונס.

הגדרות:

SCGB: Simons Collaboration on the Global Brain

SCPAB: שיתוף פעולה של סימונס בנושא פלסטיות והמוח המזדקן

SFARI: יוזמת מחקר האוטיזם של קרן סימונס

