לגלות את המשמעות האמיתית של הבית: לחבק את לעולם לעולם

בעולם המוגדר על ידי חלוקות וגבולות, למושג בית יש משמעות עמוקה. זה מקום שבו מרגישים שייכות, מקום שבו הרוח מוצאת נחמה בתוך הכאוס של החיים. עבור רבים, רעיון הבית חורג מהתחום הפיזי ומתעמק במעמקי הנשמה.

The Never Never, ייצוג סמלי של ארץ נטולת נגיעה, מחזיק בפיתוי קסום למי שמחפש קשר עם השורשים שלהם. זהו מקום שבו רוחו של הנחש הקדום משתלבת עם הארץ עצמה, ויוצרת קשר הרמוני שמתעלה על מגבלות הגזע או הצבע.

המסע לעבר Never Never אינו כזה שיש להקל בו ראש. זה דורש אומץ ונכונות להשאיר מאחור את המוכר, לצעוד אל הלא נודע מתוך הבנה שאולי לעולם לא יחזור כמו אותו אדם. הקריאה של "לעולם לא לעולם" היא מתמשכת, הזמזום העדין שלו משדל אנשים לאמץ את האני האמיתי שלהם ולצאת למסע של גילוי עצמי.

בין החומות הקרות והאפלות של המוסדות החברתיים, שבהם הקונפורמיות והשיפוט נשארים באוויר, הרצון למצוא מקום שאליו באמת שייך הופך חזק עוד יותר. המבטים החונקים והקשקושים של אלה שתופסים את עצמם כעליונים משמשים רק לחיזוק הנחישות לחפש נחמה בזרועותיו של לעולם לעולם לא.

הבית אינו מוגדר על ידי צבע העור או המבנים החברתיים המבקשים לפלג אותנו. הבית הוא מצב של הוויה, חיבור לארץ ואחד לשני שחורג מהגבולות שנכפו עלינו. ב- Never Never, מחזור השמש והירח מנחה את קיומנו, ומזכיר לנו את מקומנו האמיתי בשטיח החיים הגדול.

בחיבוק של Never Never, אדם מגלה את טבעם האמיתי ומוצא מקום בו הנשמה יכולה לפרוח ולשגשג. זהו תחום שבו מחלוקות מאבדות את כוחן והקישוריות של כל היצורים הופכת בלתי ניתנת להכחשה. הבית, במובן העמוק ביותר שלו, אינו מקום על המפה, אלא מצב הוויה השוכן בכל אחד מאיתנו.