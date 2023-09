בני אדם מניעים אובדן של ענפים מרובים בעץ החיים, מחקר מגלה

By

מחקר חדש מזהיר מפני איום של הכחדה המונית שישית הנגרמת מפעילות אנושית, וקובע שבני אדם גורמים לאובדן של ענפים שלמים של "עץ החיים". המחקר, שפורסם בכתב העת Proceedings of the National Academy of Sciences, הוא ייחודי מכיוון שהוא בוחן הכחדה של סוגים שלמים ולא רק מינים בודדים.

החוקרים התמקדו במינים של בעלי חוליות (למעט דגים) ומצאו שמתוך 5,400 סוגים שנחקרו, 73 נכחדו ב-500 השנים האחרונות, כאשר רובם נעלמו במאתיים השנים האחרונות. שיעור ההכחדה הזה גבוה בהרבה ממה שניתן היה לצפות בהתבסס על הערכות מתיעוד המאובנים.

פעילויות אנושיות כמו הרס בתי גידול, דיג יתר וציד מזוהות כגורם העיקרי למשבר ההכחדה הזה. לאובדן של סוג אחד יכולות להיות השלכות מרחיקות לכת על מערכת אקולוגית שלמה. המחבר של המחקר, ג'ררדו צ'באלוס, מדגיש את דחיפות המצב, וקובע, "הדאגה שלנו היא ש... אנחנו מאבדים דברים כל כך מהר, שעבורנו, זה מסמן את קריסת הציוויליזציה."

בעוד שכל המומחים מסכימים ששיעור ההכחדה הנוכחי מדאיג, האם זו מהווה הכחדה המונית שישית היא עניין של ויכוח. מדענים מגדירים הכחדה המונית כאובדן של 75% מהמינים בפרק זמן קצר. לפי רוברט קאווי, ביולוג מאוניברסיטת הוואי, באמצעות הגדרה זו, עדיין לא התרחשה הכחדה המונית שישית.

עם זאת, ממצאי המחקר של ענפים שלמים של עץ החיים שאבדו מדגישים את חומרת המצב. מחקר זה מדגים את הצורך הדחוף בפעולה לשימור המגוון הביולוגי והגנה על עתיד האנושות.

מקורות:

– Ceballos, G., et al. (2023). השמדה ביולוגית באמצעות ההכחדה ההמונית השישית המתמשכת מאותתת על ידי אובדן וירידות אוכלוסיית החוליות. הליכים של האקדמיה הלאומית למדעים.

- שחר, 20 בספטמבר, 2023