בני אדם מונעים אובדן של ענפים שלמים של עץ החיים, מזהיר מחקר חדש

מחקר שפורסם לאחרונה ב-Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) חשף שבני אדם גורמים להכחדה של ענפים שלמים של "עץ החיים", ומעלה חששות לגבי הכחדה המונית שישית. המחקר, שנערך על ידי חוקרים מהאוניברסיטה האוטונומית הלאומית של מקסיקו, מתמקד בהכחדה של סוגים שלמים, שהם סיווגים בין מינים ומשפחות.

בניגוד למחקרים קודמים שבדקו רק אובדן של מינים בודדים, מחקר זה מנתח את היעלמותם של סוגים שלמים. זוהי תרומה משמעותית מכיוון שהיא מספקת הבנה מעמיקה יותר של שיעורי ההכחדה הנוכחיים. פרופסור ג'ררדו צ'באלוס, אחד ממחברי המחקר, מדגיש כי משבר ההכחדה חמור באותה מידה כמו משבר שינויי האקלים, אך לעתים קרובות מתעלמים ממנו.

על ידי בחינת הנתונים של האיגוד הבינלאומי לשימור הטבע (IUCN), החוקרים מצאו כי 73 סוגים נכחדו ב-500 השנים האחרונות, כאשר רוב ההכחדות התרחשו במאתיים השנים האחרונות. זה מדאיג, שכן בהתבסס על שיעורי הכחדה קודמים, רק שני סוגים היו צריכים ללכת לאיבוד באותו פרק זמן.

המחקר מייחס פעילויות אנושיות כמו הרס בתי גידול, דיג יתר וציד כגורמים העיקריים להכחדות אלו. לאובדן אפילו של סוג בודד עלולות להיות השלכות מרחיקות לכת על מערכות אקולוגיות. החוקרים מאמינים כי נדרשת פעולה דחופה כדי למנוע אובדן וקריסה נוספת של ציביליזציות.

אמנם ישנה הסכמה בקרב מומחים ששיעור ההכחדה הנוכחי מדאיג, אך האם הוא עומד בקריטריונים להכחדה המונית שישית נותר נושא לוויכוח. הכחדה המונית מוגדרת כאובדן של 75% מהמינים בתוך פרק זמן קצר. עם זאת, אם שיעורי ההכחדה הנוכחיים יימשכו או יעלו, סביר להניח שתתרחש הכחדה המונית.

מחברי המחקר מדגישים את הצורך לתעדף את ההגנה והשיקום של בתי גידול טבעיים כדי למנוע הכחדות נוספות. הם מאמינים שעדיין אפשר להציל זנים רבים אם ננקטים פעולה מיידית.

מקורות: הליכים של האקדמיה הלאומית למדעים (PNAS)

הגדרות:

סוג: בסיווג של יצורים חיים, סוג הוא דרגה בין מין ומשפחה.

מינים: קבוצה של אורגניזמים החולקים מאפיינים דומים ויכולים להתרבות כדי לייצר צאצאים פוריים.

הכחדה המונית: אובדן מהיר של אחוז ניכר מהמינים תוך פרק זמן קצר, המוביל לשינויים אקולוגיים ואבולוציוניים גדולים.

עץ החיים: ייצוג מטפורי של היחסים בין מינים שונים, העוקב אחר ההיסטוריה האבולוציונית שלהם לאב קדמון משותף.