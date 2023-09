מדענים מגלים את המנגנון הכימי של ננו-יהלומים מצופים סיליקה עבור מחשוב קוונטי ותיוג ביולוגי

חוקרים מאוניברסיטת סן חוזה סטייט (SJSU) חשפו את מנגנון ההתקשרות האחראי להיווצרות של קליפות סיליקה אחידות על ננו-יהלומים. הצוות השתמש בקרני רנטגן חזקות שנוצרו על ידי מקור האור של קרינת סינכרוטרון של סטנפורד (SSRL) במעבדת האצה הלאומית של SLAC כדי לחקור את הננו-חומרים. התוצאות, שפורסמו בכתב העת ACS Nanoscience Au, מספקות תובנות חיוניות לגבי הכימיה הכרוכה ביצירת ננו-יהלומים מצופים סיליקה.

ננו-יהלומים הם יהלומים סינתטיים קטנים במיוחד עם תכונות יוצאות דופן. למרות גודלם הזעיר, לננו-יהלומים יש סריג פחמן מושלם, והם יכולים להפגין תגובות לשדות מגנטיים, שדות חשמליים ואור בטמפרטורת החדר. מאפיינים ייחודיים אלו הופכים את ננו-יהלומים למתאימים ליישומים שונים, כולל מחשוב קוונטי וסימון ביולוגי של תאים.

כדי לשפר את הפונקציונליות של ננו-יהלומים, חוקרים פנו לציפוי חלקיקי היהלומים בסיליקה. סיליקה לא רק מספקת מעטפת חלקה ומגינה לננו-יהלומים אלא גם מאפשרת שינוי פני השטח. על ידי הוספת תגים ספציפיים לציפוי הסיליקה, מדענים יכולים לכוון ננו-יהלומים לכוון תאים או מיקומים ספציפיים. לשליטה זו על תנועת ננו-יהלומים יש השלכות משמעותיות על יישומים בביו-רפואה וביוטכנולוגיה.

במשך יותר מעשור, מדענים מבולבלים מהמנגנון מאחורי היווצרות ציפוי הסיליקה על ננו-יהלומים. חוקרי SJSU גילו שקבוצות כימיות של אלכוהול על פני ננו-יהלום ממלאות תפקיד מכריע בהקלת הצמיחה של קונכיות סיליקה. הם גילו שהחדרת אמוניום הידרוקסיד עם אתנול במהלך תהליך הציפוי מובילה לייצור קבוצות אלכוהול אלו.

כדי לבחון את המשטחים החבויים מתחת לציפוי הסיליקה, החוקרים ב-SJSU השתמשו במתקני הרנטגן של SSRL. הם השתמשו בחיישן קצה מעבר, מדחום סופר רגיש, כדי לזהות שינויי טמפרטורה ולהמיר אותם לאנרגיות רנטגן. באמצעות ספקטרוסקופיה של ספיגת קרני רנטגן (XAS), הצוות חקר את משטחי הננו-יהלומים ומדד את עובי ציפוי הסיליקה בקנה מידה ננומטרי. התוצאות הדגימו את היעילות של XAS לחקר חומרים שקועים כמו ננו-יהלומים.

הידע שנרכש מהבנת מנגנון ההתקשרות של ננו-יהלומים מצופים סיליקה פותח אפיקים חדשים לחוקרים. אברהם וולקוט, החוקר הראשי של המחקר, מתכנן לחקור את השימוש בחומרים אחרים, כגון תחמוצות טיטניום ואבץ, לציפוי ננו-יהלומים. ציפויים חלופיים אלה יכולים להרחיב עוד יותר את היישומים של ננו-יהלומים בחישה קוונטית ובתיוג ביולוגי.

הממצאים של מחקר זה מספקים תובנות חשובות לגבי הכימיה של ציפויי ננו-יהלומים ומציעים הזדמנויות לייעול מעטפת הסיליקה ולחקור חומרי ציפוי אחרים. עם הבנה טובה יותר של המנגנון הכימי שמאחורי ננו-יהלומים מצופים סיליקה, החוקרים יכולים להמשיך ולפתור את הפוטנציאל של יהלומים זעירים אלה עבור יישומי מחשוב קוונטי ותיוג ביולוגי.

מקור:

– Perla J. Sandoval et al, Quantum Diamonds at the Beach: Chemical Insights into Silica Growth on Nanoscale Diamond using Multimodal Characterization and Simulation, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033