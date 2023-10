By

מחקר שפורסם לאחרונה בכתב העת Proceedings of the National Academy of Sciences חשף כי לוויינים וחלליות מזהמים את האטמוספירה של כדור הארץ בכמויות גבוהות של מתכות. זיהום זה מתרחש בסטרטוספירה, אזור המכיל ריכוז גדול של אוזון.

צוות המחקר, בראשותו של דן צ'יצ'ו מאוניברסיטת פרדו, אסף נתונים על ידי הטסת מטוסים בגובה של כמעט 12 מייל. זה איפשר להם ללכוד מדידות מדויקות ללא כל זיהום מאדי מטוסים. המחקר גילה שמתכות כמו ליתיום, נחושת, אלומיניום ועופרת, שנמצאות בדרך כלל בחללית, עלו על רמות האבק הקוסמי הקיים באופן טבעי.

יתר על כן, הצוות מצא שכמעט 10 אחוזים מחלקיקי החומצה הגופרית, החיוניים להגנה על שכבת האוזון, היו מזוהמים בשאריות אידוי של חלליות. נוכחותם של יסודות ייחודיים כמו ניוביום מעידה על שימוש במגני חום ברקטות. עדויות אלה מצביעות על הזיהום המגיע מחלליות ולא ממטאוריטים, שנותרו ללא שינוי במשך מאות שנים.

ההשפעה הסביבתית של זיהום זה עדיין אינה מובנת במלואה. עם זאת, לאור העלייה החזויה במספר הלוויינים במסלול, המצב עלול להחמיר. ההערכה היא שיהיו 50,000 לוויינים נוספים עד 2030, כאשר חברות כמו SpaceX ואמזון מובילות. הצמיחה המהירה הזו בתעשיית החלל פירושה שעד 50 אחוז מחלקיקי האירוסול בסטרטוספירה עלולים להכיל בסופו של דבר מתכות שנכנסו מחדש לחללית.

ממצאים אלו מעלים חששות לגבי ההשלכות הסביבתיות של התרחבות תעשיית החלל. הצטברות פסולת החלל ושחרור חומרים מעשה ידי אדם בסטרטוספירה מחייבים חקירה נוספת. ככל שאנו ממשיכים להסתמך במידה רבה על לוויינים וחלליות, זה הופך להיות חיוני לפתח שיטות קיימא שממזערות את ההשפעה השלילית על האטמוספירה שלנו.

מקור: הליכים של האקדמיה הלאומית למדעים