חוקרים חושפים מצב זיהוי של מקדם תעתיק חיידקי ייחודי

חוקרים מהאקדמיה הסינית למדעים גילו תגלית משמעותית לגבי אופן זיהוי מקדם התעתיק בחיידקים. פרופ' ג'ו פינג מהמכון לביופיזיקה ופרופ' פנג ינגאנג במכון צ'ינגדאו לביו-אנרגיה וטכנולוגיית ביו-תהליכים הובילו את המחקר, שפורסם ב-Nature Communications.

הצוות התמקד ב- Clostridium thermocellum, סוג של קלוסטרידיה אנאירובית המפרקת ביעילות ליגנוצלולוזה באמצעות קומפלקס מולטי-אנזים הנקרא צלולוזום. קומפלקס זה הוא בעל ערך לפיתוח ביו-אנרגיה.

שעתוק DNA חיידקי מופעל על ידי הולו-אנזימים של RNA פולימראז (RNAP), המורכבים מגורמי סיגמה (σ) המזהים אזורי מקדם DNA. C. thermocellum מכיל גורם סיגמא ייחודי הנקרא σI (SigI), השונה מגורמי סיגמא אחרים במשפחת σ70.

כדי להבין כיצד גורמי SigI ב-C. thermocellum מזהים פרומטורים, החוקרים פיתחו קומפלקס טרינרי של SigI, RNAP ו-DNA פרומטור. באמצעות טכנולוגיית cryo-EM, הם קבעו את המבנים של הקומפלקסים הפתוחים של RNA polymerase-sigma-promotor (קומפלקסים RPo) שנוצרו על ידי שני קומפלקסים של C. thermocellum σI, SigI1 ו-SigI6.

בהשוואה של מבנים אלה עם קומפלקסים תעתיקים אחרים, החוקרים מצאו ש-SigI מציג מנגנון זיהוי מקדם מובהק בין גורמי σ במשפחת σ70. תחום ה-C-terminal של SigI (SigIC) מזהה את האלמנט -35 של המקדם דרך מוטיב ה-helix-turn-helix שלו. SigIC גם יוצר אינטראקציה עם חריץ ה-DNA המינור של אלמנט -35, תורם למצב הזיהוי הייחודי שלו.

התחום ה-N-טרמינלי של SigI (SigIN) מזהה את האלמנט -10 של הקדם ויוצר אינטראקציות חלבון-DNA נרחבות. אינטראקציות אלו משפיעות ככל הנראה על פעילות הפרומטור וקובעות את חוזק התעתוק של פרומטורים תלויי SigI עבור גנים תאית.

תגלית זו שופכת אור על האופן שבו C. thermocellum מווסת את ביטוי הגנים של צלולאז ומספק תובנות לגבי המגוון של ויסות שעתוק מיקרוביאלי. לממצאים יש יישומים פוטנציאליים לשינוי וניצול של צלולאזות.

מקור:

– Jie Li et al, Structure of the transcription open complex of distinct σI factors, Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41796-4