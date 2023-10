מדענים מגלים שיטה יעילה באנרגיה לייצור אוריאה

By

מדענים מאוניברסיטת קווינסלנד לטכנולוגיה מצאו דרך לייצר אוריאה בטמפרטורת החדר, תוך ביטול הצורך בתהליך עתיר האנרגיה המשמש בדרך כלל בייצור דשן סינטטי. אוריאה הוא דשן חנקן חיוני התומך בכ-27% מהיבולים של אוכלוסיית העולם. זהו גם חומר גלם מרכזי לתעשיות כמו תרופות, קוסמטיקה ופלסטיק.

באופן מסורתי, אוריאה סינתטית מופקת על ידי תגובה של אמוניה ופחמן דו חמצני בטמפרטורות ולחצים גבוהים. עם זאת, הפתרון החדש שהציע צוות המחקר כולל תגובה כימית בין חנקן לפחמן חד חמצני תוך שימוש בזרז מבוסס גרפן בטמפרטורת החדר ובלחץ אטמוספרי. גישה זו מפחיתה באופן משמעותי את תשומות האנרגיה בהשוואה לשיטות מסורתיות, מה שהופך אותה לקידום מבטיח בייצור אוריאה.

בעוד שהמחקר נמצא כעת בשלב התיאורטי, הצוות זיהה זרז מבטיח לסינתזת אוריאה בת קיימא וחסכונית באנרגיה. כעת הם משתפים פעולה עם קבוצות מחקר אחרות כדי להמשיך ולפתח ולהתקדם לעבר היישום המעשי של טכנולוגיה זו.

ממצאי המחקר, שכותרתו "C Coupling Enabled by NN Bond Breaking for Electrochemical Urea Production", פורסמו ב- Advanced Functional Materials.

לשיטה חדשנית זו לייצור אוריאה יש פוטנציאל להועיל רבות לתעשיות החקלאות והייצור על ידי מתן פתרון בר-קיימא וחסכוני יותר. על ידי הפחתת צריכת האנרגיה, פיתוח זה מתיישב עם המאמצים העולמיים להפחתת פליטת הפחמן ולקדם קיימות סביבתית.

מקורות:

- אוניברסיטת קווינסלנד לטכנולוגיה

- חומרים פונקציונליים מתקדמים