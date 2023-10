מדענים לוכדים פרוטונים בפעולת הדיסוציאציה באמצעות מצלמת אלקטרונים מהירה במיוחד

חוקרים במעבדת המאיץ הלאומית של משרד האנרגיה SLAC ובאוניברסיטת סטנפורד השתמשו בהצלחה בדיפרקציית אלקטרונים מהירה (UED) כדי לצפות בתנועה של אטומי מימן בתוך מולקולות אמוניה. ממצאי הצוות, שפורסמו ב-Physical Review Letters, מדגימים את הפוטנציאל של UED במעקב אחר אטומי מימן והעברות פרוטונים.

העברות פרוטונים מהוות בסיס לתגובות כימיות וביולוגיות רבות, כגון קטליזה של אנזים ומשאבות פרוטונים בתאים. הבנת השינויים המבניים במהלך העברות פרוטונים היא חיונית אך מאתגרת בשל טבעם המהיר, המתרחש בתוך פמט-שניות. לשיטות הנוכחיות, כמו ירי קרני רנטגן על מולקולות, יש מגבלות שכן קרני רנטגן מקיימות אינטראקציה עם אלקטרונים ולא עם גרעיני אטום.

כדי להתגבר על מגבלות אלו, החוקרים השתמשו ב-MeV-UED של SLAC, מצלמת עקיפה מהירה במיוחד של אלקטרונים. הצוות ניתק את אחד מקשרי המימן-חנקן באמוניה באמצעות אור אולטרה סגול, ואז כיוון אלומת אלקטרונים דרך המולקולה כדי ללכוד אלקטרונים מפורקים. זה איפשר להם לבחון את ההפרדה של אטום המימן מגרעין החנקן ואת השינויים המבניים שנוצרו במולקולה.

גישה לנתונים הן על אלקטרונים והן על גרעינים באותו ניסוי מוכיחה ערך רב. על ידי קביעה של איזה רכיב יוזם ניתוק האטום, החוקרים יכולים לקבל תובנות לגבי תהליך תגובות הניתוק.

ליכולת לעקוב אחר פרוטונים בפעולת הדיסוציאציה יש השלכות חשובות להבנת מנגנוני העברת פרוטונים בכימיה ובביולוגיה. שיטות מסורתיות כמו קריסטלוגרפיה של קרני רנטגן ומיקרוסקופיה קריו-אלקטרון נאבקות בזיהוי פרוטונים, מה שהופך את UED לגישה מבטיחה.

בניסויים עתידיים, החוקרים מתכננים להשתמש בקרני רנטגן בלייזר רנטגן של SLAC, Linac Coherent Light Source (LCLS), כדי להשוות את התוצאות. הם גם שואפים לשפר את עוצמת אלומת האלקטרונים ולשפר את רזולוציית הזמן כדי לפתור שלבים בודדים של ניתוק פרוטונים.

מחקר זה פותח אפשרויות חדשות לחקר העברות מימן ולפתור את התעלומות מאחורי תגובות כימיות מפתח בתהליכים ביולוגיים שונים.

מקור: מעבדת האצה הלאומית של SLAC

