בריכות מתוצרת אדם עשויות להיות פולטות נטו של גזי חממה, מחקרים מוצאים

מחקר חדש שנערך על ידי אוניברסיטת קורנל מגלה שלבריכות מתוצרת אדם יש השפעה משמעותית על פליטת גזי חממה. שני מחקרים קשורים שנערכו על ידי חוקרים מקורנל מתחילים לכמת את ההשפעות של בריכות מעשה ידי אדם וגם של בריכות טבעיות על תקציב גזי החממה העולמי, ומספקים תובנות חשובות לנושא שאינו מובן היטב.

המחקרים מצאו שכאשר מצטברים את הפליטות ואחסון הפחמן של בריכות מתוצרת אדם, הבריכות עשויות להיות פולטות נטו של גזי חממה. הערכות קודמות מצביעות על כך שבריכות, המוגדרות כגופי מים בגודל של 5 דונם או פחות, עשויות לתרום 5% מפליטת המתאן העולמית. עם זאת, ללא מדידות מדויקות על פני בריכות רבות, אחוז זה יכול לנוע בין חצי לכפול מהכמות המשוערת. בנוסף, קיימות הערכות מוגבלות לגבי שיעורי הטמנת פחמן בבריכות.

מחקר אחד שנערך על ידי החוקרים התמקד בכמות הפחמן שנסגר ב-22 בריכות שנבחרו במיוחד. החוקרים בחנו את פעילויות הניהול בעבר ומדדו את עובי המשקעים ותכולת הפחמן בבריכות. הם גילו ששיעורי קבורת הפחמן בבריכות הושפעו מגורמים כמו צמחי מים, דגים ורמות חומרי הזנה. המחקר גם חשף כי בריכות טבעיות ובריכות מתוצרת אנושיות גוזלות ברחבי העולם כמות משמעותית של פחמן, מה שמעיד על כך שקיבוע הפחמן בבריכות אינו מוערך.

המחקר השני חקר את הפליטות העונתיות של גזי חממה מבריכות ניסויים ספציפיות של קורנל. מתאן, גז חממה חזק, היווה את רוב הגזים הנפלטים. המחקר הדגיש גם את החשיבות של דגימה תכופה כדי להסביר במדויק את פליטת גזי חממה מבריכות.

בסך הכל, מחקרים אלה מצביעים על כך שבריכות ממלאות תפקיד בפליטת גזי חממה ובאחסון פחמן. בעוד שבריכות עשויות כיום להיות פולטות נטו של גזי חממה עקב שחרור מתאן, יש פוטנציאל שהן יהפכו לשקעים נטו על ידי הפחתת פליטת מתאן. הממצאים מציעים גם שימוש בבועות או בסירקולטורים תת-מימיים כדי להפחית את פליטת מתאן בבריכות.

מחקר נוסף והבנה של תפקידן של בריכות בפליטת גזי חממה חיוניים למידול ותחזיות אקלים מדויקים.

מקורות:

(מקור: קורנל)