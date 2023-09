בדיקה של זרימות פלזמה חמות נדירות באטמוספירה העליונה

By

ליד הקטבים של כדור הארץ, זוהר השמש הם מראה נפוץ, המציג מופעי אור צבעוניים באטמוספרה העליונה הנגרמים על ידי האינטראקציה בין רוח השמש למגנטוספירה של כוכב הלכת. עם זאת, קרוב יותר לקו המשווה, עלולה להתרחש תופעה אטמוספרית אחרת: סחיפות יונים תת-אורליות (SAID).

אירועי SAID כוללים זרימה מהירה מערבה של פלזמה חמה דרך היונוספירה. אירועים אלה נקשרו למבנים גלויים בשמים, כגון קשתות אדום אוראורלי יציבות (SAR) ושיפור מהירות פליטה תרמית חזקה (STEVE). בדרך כלל, אירועי SAID מתרחשים בין בין ערביים לחצות, אך היו מקרים של זרימות SAID שזוהו לאחר חצות.

במחקר שפורסם לאחרונה ב-Journal of Geophysical Research: Space Physics, החוקרים התמקדו ב-15 אירועי SAID שלאחר חצות שזוהו ליד דרום אמריקה בשנת 2013. על ידי ניתוח נתונים ממקורות שונים, כולל תוכניות לוויין ומדדים של פעילות אור-אור-אור, הם חקרו את המאפיינים היווצרות של אירועים נדירים אלה.

החוקרים מצאו שאירועי SAID שלאחר חצות, בדומה לאירועי טרום חצות, הם תוצאה של האינטראקציה המורכבת בין תנאים יונוספריים ודינמיקה גיאומגנטית. משחק הגומלין כולל היווצרות של שדות חשמליים ואינטראקציות גלים וחלקיקים, הפועלים כמקורות חום מקומיים.

ממצאים אלה משפרים את ההבנה של דינמיקת הפלזמה של האטמוספירה העליונה והפוטנציאל שלהם לשבש אותות מכ"ם עבור מעקב לוויינים ויישומים קריטיים אחרים. מחקר נוסף בתחום זה יכול לספק תובנות חשובות לגבי האופן שבו אירועי SAID והתופעות הקשורות אליהם יכולים להשפיע על האטמוספירה של כדור הארץ.

מקור: Ildiko Horvath וחב', Antisunward Streaming Westward Sub-Auroral Ion Drifts (SAID) שפותחה בסקטור הזמן המקומי המגנטי לאחר חצות (1-4) במהלך 2013, Journal of Geophysical Research: Space Physics (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677