הבנת אחרים באמצעות מעשיהם: היבט מרכזי של קוגניציה אנושית עם השלכות על AI

כאשר אנו מתבוננים במעשיו של מישהו, המוח שלנו פועל במהירות כדי לפענח את כוונותיו. מחקר שנערך על ידי חוקרי תפיסה מאוניברסיטת ג'ונס הופקינס שופך אור כיצד אנשים יכולים להבין מה אחרים מנסים ללמוד פשוט על ידי צפייה במעשיהם. מחקר פורץ דרך זה, שפורסם בכתב העת Proceedings of the National Academy of Sciences, חשף היבט שלעתים קרובות התעלמו מהקוגניציה האנושית, עם השלכות משמעותיות על פיתוח מערכות בינה מלאכותית (AI).

בניגוד לזיהוי פעולות פרגמטיות, הכוללות חיזוי פעולות מיידיות של מישהו, המחקר התמקד ב"פעולות אפיסטמיות". פעולות אלו מבוצעות כאשר מישהו מנסה לאסוף מידע או ללמוד על סביבתו. בעוד מחקרים קודמים הראו שאנשים יכולים לזהות במדויק פעולות פרגמטיות, מעט היה ידוע על האופן שבו אנו תופסים ומבינים פעולות אפיסטמיות.

בסדרת ניסויים שכללה 500 משתתפים, החוקרים ביקשו מהאנשים לצפות בסרטונים של אנשים מרעידים קופסאות. המשתתפים הצליחו להבחין במטרות המטלטל - או לקבוע את מספר החפצים בתוך הקופסה או לברר את צורת החפצים - תוך שניות. היכולת הזו לתפוס את כוונותיו של אדם אחר באמצעות פעולותיו היא אינטואיטיבית ומרשימה כאחד, מבליטה את התהליכים הקוגניטיביים המורכבים שהמוח שלנו מבצע ללא מאמץ.

לממצאים אלו השלכות רחבות יותר על תחום פיתוח הבינה המלאכותית. על ידי הבנת האופן שבו בני אדם מסיקים מטרות של אדם אחר באמצעות פעולות, חוקרים יכולים לעצב מערכות בינה מלאכותית שמצוידות טוב יותר לאינטראקציה ולהבין התנהגות אנושית. לדוגמה, עוזר רובוט המופעל על ידי בינה מלאכותית יכול לנתח את פעולות הלקוח ולחזות מה הוא מחפש, לספק שירות מותאם אישית ויעיל יותר.

במחקרים עתידיים, צוות ג'ונס הופקינס מתכנן לחקור את ההבחנה בין כוונה אפיסטמית לבין כוונה פרגמטית. הם גם מעוניינים לחקור מתי מיומנויות תצפית אלו מופיעות בהתפתחות האנושית והאם ניתן לבנות מודלים חישוביים כדי להבהיר עוד יותר את הקשר בין פעולות פיזיות לבין כוונה אפיסטמית.

מחקר זה לא רק מספק תובנות חשובות להבנתנו את הקוגניציה האנושית אלא גם פותח אפשרויות חדשות לטכנולוגיית AI בפירוש יעיל של פעולות וכוונות אנושיות. על ידי רתימת הידע הזה, מערכות בינה מלאכותית עתידיות יכולות להיות יותר תפיסתיות ומיומנות בהבנת הצרכים והרצונות האנושיים ולתת להם מענה.

שאלות נפוצות

ש: מהן פעולות פרגמטיות ופעולות אפיסטמיות?

פעולות פרגמטיות מתייחסות לפעולות הכוללות חיזוי פעולות מיידיות של אדם, בעוד שפעולות אפיסטמיות מבוצעות כאשר מישהו מנסה לאסוף מידע או ללמוד משהו על סביבתו.

ש: כיצד ערכו החוקרים את הניסויים שלהם?

החוקרים ביקשו מ-500 משתתפים לצפות בסרטונים שבהם מישהו מנער קופסה. המשתתפים הצליחו לקבוע אם המנער ניסה להבין את מספר החפצים בתוך הקופסה או את צורת החפצים.

ש: מהן ההשלכות של מחקר זה על AI?

על ידי הבנת האופן שבו בני אדם תופסים ומסיקים את כוונותיהם של אחרים באמצעות פעולות, ניתן לעצב מערכות בינה מלאכותית כדי להבין טוב יותר התנהגות אנושית ולקיים אינטראקציה עם ההתנהגות האנושית. לדוגמה, עוזר רובוט יכול לחזות במדויק מה הלקוח מחפש על סמך פעולותיו.