סימולציות של מחשבי-על חושפות את מקורות הטבעות והירחים של שבתאי

מחקר שפורסם לאחרונה ב-The Astrophysical Journal השתמש בסימולציות של מחשבי-על כדי לספק הסבר למקור הטבעות של שבתאי. המחקר, שנערך על ידי נאס"א, אוניברסיטת דורהאם ואוניברסיטת גלזגו, מצביע על כך שהטבעות היו יכולות להיווצר מפסולת של שני ירחים קפואים קטנים יותר שהתנגשו והתנפצו לפני כמה מאות מיליוני שנים. ירחי אבות אלה היו דומים בגודלם לירחיו הנוכחיים של שבתאי, דיונה וריאה. ייתכן שחלק מהפסולת מההתנגשות הזו תרמה גם להיווצרות הירחים של שבתאי של ימינו.

התובנה החדשה הזו לגבי מקורות הטבעות של שבתאי התאפשרה בזכות הנתונים שנאספו על ידי חללית קאסיני, שבילתה 13 שנים בחקר שבתאי ומערכותיו. המדידות של קאסיני הראו שהטבעות מורכבות בעיקר מקרח וצברו מעט מאוד אבק מאז היווצרותן. זה מצביע על כך שהטבעות נוצרו לאחרונה יחסית בהיסטוריה של מערכת השמש.

כדי להמשיך ולחקור את היווצרות הטבעות, צוות המחקר השתמש במחשב העל COSMA במתקן DiRAC של אוניברסיטת דורהאם. הם ערכו סימולציות הידרודינמיות ברזולוציה גבוהה יותר מפי 100 ממחקרים קודמים. על ידי מודלים של התנגשויות שונות בין ירחים מקדימים, החוקרים השיגו תובנות חשובות לגבי ההיסטוריה של מערכת שבתאי.

ההדמיות גילו כי פגיעה בין ירחים קפואים יכולה הייתה לשלוח מספיק חומר ליד שבתאי כדי ליצור את הטבעות. תרחיש זה מוביל באופן טבעי ליצירת טבעות עשירות בקרח, שכן הסלע בליבת הגופים המתנגשים מפוזר פחות רחב מהקרח שמעליו. ממצאים אלה תומכים ברעיון שהטבעות מקורן בהתנגשות בין שני ירחים, ולא מהסברים חלופיים אחרים.

על ידי הדמיית תרחישי התנגשות שונים, החוקרים קבעו שמגוון רחב של פגיעות יכול לפזר את הכמות הנכונה של קרח לתוך גבול רוש של שבתאי. זהו האזור שבו כוח הכבידה של כוכב לכת יכול לפרק גופים גדולים יותר של סלע או קרח. הקרח המפוזר יכול היה להתיישב בטבעות קפואות כמו אלו שנצפו סביב שבתאי היום.

ד"ר ג'ייקוב קגרריס, מדען מחקר במרכז המחקר איימס של נאס"א, הדגיש את המשמעות של הדמיות אלה להבנת מערכת שבתאי. הוא הדגיש שעדיין לא ידוע על שבתאי וירחיו, כולל האפשרות של סביבות המתאימות לחיים. ההדמיות החדשות מספקות חקירה מפורטת של התפתחות המערכת, ושופכות אור על הנעורים הגיאולוגיים של הטבעות של שבתאי.

בסך הכל, מחקר זה מציע ראיות משכנעות לכך שהטבעות והירחים של שבתאי נבעו מהתנגשות מסיבית בהיסטוריה העדכנית יחסית של מערכת השמש. הדמיות מחשבי העל סיפקו תובנות חשובות לגבי היווצרותן של תכונות שמימיות אלו, ותרמו להבנתנו את הדינמיקה וההתפתחות של מערכת שבתאי.

– LFA Teodoro et al, A Recent Impact Origin of Saturn's Rings וירחים בינוניים, The Astrophysical Journal (2023).