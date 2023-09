דגם חדש חושף תנועת סיליה מסונכרנת המונעת על ידי אזורי גבול

מחקר שנערך לאחרונה על ידי מדענים מ-MPI-DS חשף דפוס ארגוני משותף המשותף למערכות שונות, כולל הקהל באצטדיון כדורגל, רגליו של מרבה רגליים והסיליה בריאות שלנו.

התיאום של פעימות ריסים חיוני לתנועה המסונכרנת שלהם. בניגוד לפעולות המתואמות של אוהדי כדורגל או מערכת העצבים המרכזית השולטת ברגלי מרבה רגליים, לסיליה אין מערכת בקרה מרכזית. עם זאת, הם מסתמכים על אינטראקציות לא הדדיות והשפעה של אזורי גבול כדי להשיג סנכרון.

החוקרים הדגישו את התפקיד המכריע של אזורי גבול בתיאום ריסים. כאשר ריסים מכים יחד, הם מסתנכרנים על ידי הכאה קלה לפני שכניהם בצד אחד ומעט אחרי שכניהם בצד השני, ויוצרים דפוס דמוי גל. סנכרון זה יזום על ידי אזורי הגבול ומקל על ידי הנוזל המקיף את הריסים.

מעניין לציין שסיליה ליד זו אינה מפעילה כוח שווה אחד על השני. בהתאם למיקומם, cilium יכול להיות מושפע יותר מהשכן שלו מאשר להיפך. תופעה זו, במיוחד במערכות ריסים דחוסות בצפיפות, מובילה לתבנית מכוונת, לא הדדית, היוצרת גל.

אזורי הגבול פועלים כקוצבי לב, וסוחפים ריסים אחרים בצורה מדורגת. תצפית זו מאתגרת מודלים קודמים שהניחו שגבולות מטרידים את הסדר.

מודל חדש זה מציע תובנות לגבי הארגון העצמי של חומר חי ומדגיש את החשיבות של תכונות פני השטח בהבנת מנגנוני סנכרון. הממצאים מגשרים על הפער בין הסקאלה המיקרוסקופית למקרוסקופית, וחושפים קווי דמיון בולטים בעקרונות הארגוניים.

בסך הכל, מחקר זה שופך אור על דפוס הפעימה המתואם של ריסים ועל התפקיד שמשחקים אזורי הגבול בהנעת התנועה המסונכרנת שלהם.

