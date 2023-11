מאובנים חדשים בברזיל שופכים אור על הסילסאורידים האניגמטיים

גילוי אחרון של מאובנים בריו גרנדה דו סול, המדינה הדרומית ביותר של ברזיל, הוסיף שכבה חדשה של מורכבות לחקר הסילסאורידים, קבוצה של דינוזאוריפורמים שחיו בתקופת הטריאס. מאובנים אלה עוררו תככים בקרב חוקרים, מכיוון שהם מספקים תובנות חשובות לגבי ההיסטוריה האבולוציונית של הסילסאורים והקשר שלהם לדינוזאורים.

מכלול המאובנים, שנמצא ב-2014 באתר בשם Waldsanga בתצורת סנטה מריה, מורכב מעצמות ממספר פרטים. למרות שזה מאתגר לקבוע אם כל העצמות שייכות לאותו מין, העדויות מצביעות על כך. ממצא זה משמעותי מכיוון שהוא מוסיף לידע הקיים על בעלי חיים שאכלסו את האזור בתקופת הטריאס.

המכלול, שכותרתו UFSM 11579, הוא הממצא הסילסאורדי הרביעי בברזיל והשני מתקופת הקרנייה. מאובנים אלה נמצאים במעבדה לסטרטיגרפיה ופלאוביולוגיה של האוניברסיטה הפדרלית של סנטה מריה. החוקרים שניתחו את המאובנים השוו את המאפיינים שלהם לעצים פילוגנטיים קיימים של סילסאורים והגיעו למסקנה שהם אכן חלק מהשושלת של הסילסאורידים, למרות שהם אינם מייצגים מין חדש.

הסילסאורים היו בעיקר ארבע רגליים ואורכם נע בין מטר אחד לשלושה. היו להם רגליים אחוריות ארוכות ורגליים קדמיות דקות. מאובנים נמצאו בדרום אמריקה, צפון אמריקה, אפריקה ואירופה, מה שמספק עדות לתפוצתם הנרחבת בתקופת הטריאס.

במחקר נפרד, החוקרים התמקדו באנטומיה הדנטלית של סילסאורידים כדי לקבל תובנות נוספות לגבי הקשר האבולוציוני שלהם עם דינוזאורים. הניתוח שלהם גילה שההצמדה וההשתלה הדנטלית במינים שנחקרו, כולל UFSM 11579, דומה לזה של דינוזאורים ותנינים. ממצא זה מצביע על כך ש-silesaurids עשויים לייצג שלב ביניים בין המצב העתיק של שיניים התמזגות לבין המצב הנגזר שבו שיניים מעוגנות לעצם הלסת על ידי רצועות.

הממצאים על השתלת שיניים אינם מבדילים באופן סופי את הסילסאורים מדינוזאורים אחרים, אך הם מספקים ראיות משכנעות לכך שהסילזאורים קשורים קשר הדוק לדינוזאורים. כדי לקדם את הבנתנו את ההיסטוריה האבולוציונית של קבוצה זו, חוקרים מדגישים את החשיבות של מחקרים פילוגנטיים מפורטים הכוללים ניתוח יסודי של מאובנים באוספים.

מקור: https://phys.org/news/2023-08-fossils-brazil-enigmatic-silesaurids.html

שאלות נפוצות

מה הם סילסאורידים?

סילזאורים הם קבוצה של דינוזאוריפורמים שהתקיימה בתקופת הטריאס. הם נחשבים קרובי משפחה של דינוזאורים ומילאו תפקיד מכריע באבולוציה המוקדמת של הדינוזאורים.

היכן התגלו המאובנים החדשים של הסילסאורידים?

המאובנים החדשים של הסילסאוריד התגלו בריו גרנדה דו סול, המדינה הדרומית ביותר של ברזיל, באתר בשם Waldsanga בתצורת סנטה מריה. אתר זה ידוע בממצאי המאובנים העשירים שבו.

מה משמעותי במכלול המאובנים החדש?

מכלול המאובנים החדש מספק תובנות חשובות לגבי ההיסטוריה האבולוציונית של הסילסאורידים. למרות שקשה לקבוע את המינים המדויקים המיוצגים על ידי המאובנים, העדויות מצביעות על כך שהם שייכים לשושלת הסילסאורידית.

כיצד הממצאים החדשים תורמים להבנתנו את הסילסאורידים?

ניתוח האנטומיה הדנטלית בסילזאורים גילה קווי דמיון לדינוזאורים ותנינים. זה מצביע על כך ש-silesaurids עשויים לייצג שלב ביניים באבולוציה של השתלת שיניים. ממצאים אלה תומכים ברעיון שסילזאורים קשורים קשר הדוק לדינוזאורים.

מהו השלב הבא בלימוד הסילסאורידים?

חוקרים מדגישים את הצורך במחקרים פילוגנטיים מפורטים הכוללים ניתוח מקיף של מאובנים. על ידי בדיקה מדוקדקת של אוספים ובחינת כל המאובנים בתוך קבוצה, החוקרים יכולים לזהות מאפיינים המעידים על קרבה בתוך הקבוצה או עם קבוצות אחרות. מחקר מדוקדק זה חיוני לקידום הבנתנו את האבולוציה הסילסאורית.

היכן אוכל למצוא מידע נוסף על המחקר?

מידע נוסף על המחקר ניתן למצוא במאמר "Anatomy and phylogenetic affinities of a new silesaurid assemblage from the Carnian beds of South Brazil" שפורסם בכתב העת Journal of Vertebrate Paleontology.