מודל חדש לייצוג משופר של פחמן שחור במודלים של אקלים גלובליים

חוקרים זיהו ליקויים בייצוג של פחמן שחור (BC), מרכיב עיקרי של אירוסולים אטמוספריים, במודלים של אקלים גלובליים (GCM). מחקר שנערך לאחרונה על ידי Chen et al. בוחן את המאפיינים המיקרופיזיים והאופטיים של BC המשפיעים על השפעות הקרינה שלו, ומציע מודל אופטי אירוסול משופר כדי לטפל בחסרים אלו.

BC ידועה ביכולות קליטת האור החזקות שלה ובתרומתה להתחממות האקלים. עם זאת, יעילות הספיגה והשפעות ההתחממות הגלובלית של אירוסולים נמצאו מוערכות יתר על המידה ב-GCMs עקב ייצוג בלתי הולם של מצבי הערבוב המורכבים של BC.

חן וחב'. ניתח תצפיות מרובות מקורות של חלוקת גודל החלקיקים ומצב הערבוב כדי לזהות מאפיינים מרכזיים של BC המשפיעים באופן משמעותי על השפעות הקרינה שלו. לאחר מכן הם פיתחו מודל אופטי אירוסול משופר שמסביר טוב יותר את המאפיינים הללו בהתבסס על התצפיות. מודל משופר זה יושם לאחר מכן ב-GCM.

החוקרים העריכו את ביצועי המודל החדש באמצעות תצפיות בשטח. התוצאות הראו שהספיגה החזויה של BC מהייצוגים המשופרים התאימה יותר עם תצפיות BC גלובליות. זה יוחס לניבוי מדויק יותר של תכונות מיקרופיזיקליות וערבוב הקשורות ל-BC.

יתרה מזאת, החוקרים מצאו שהייצוג המשופר של BC הוביל להפחתה בכוח הקרינה והשפעות האקלים שלו בעד 24%. זה מדגיש את החשיבות של ייצוג מדויק של BC ב-GCMs עבור תחזיות אקלים אמינות יותר.

מחקר זה, שכותרתו "מודול אופטי אירוסול עם תכונות פחמן שחור מוגבלות תצפית עבור מודלים אקלים גלובליים", פורסם בכתב העת Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

לסיכום, חן וחב'. פיתחו מודל משופר לייצוג BC ב-GCMs, המתייחס לליקויים בתכונות המיקרופיזיות והאופטיות של BC. התוצאות מראות כי ייצוג משופר זה מוביל להסכמה טובה יותר עם תצפיות גלובליות ולהפחתה בהשפעות האקלים של BC. מחקר זה תורם להבנתנו את תפקידה של BC בשינויי האקלים ומספק כלי רב ערך לשיפור תחזיות האקלים.

