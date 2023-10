נאס"א בוחרת ב-SpaceX לשגר לוויינים קטנים כדי לחקור את מזג האוויר בחלל

נאס"א בחרה ב-SpaceX לשגר זוג לוויינים קטנים, הידועים בשם TRACERS, בשנת 2025 כחלק ממשימת שיתוף פעולה. TRACERS, או טנדם Reconnection and Cusp Electrodynamic Reconnaissance Satellites, יחקרו את מזג האוויר בחלל ואת המגנטוספרה ממסלול נמוך של כדור הארץ.

TRACERS נבחרה בתחילה על ידי נאס"א כמשימת הליופיזיקה קטנה (SMEX) בשנת 2019, עם תקציב של לא יותר מ-115 מיליון דולר. תוכנן במקור כמטען משני, נועד להשיק לצד משימת SMEX נוספת בשם PUNCH. עם זאת, נאס"א הודיעה מאוחר יותר ש-PUNCH תשתף טיל פלקון 9 עם משימת אסטרופיזיקה נוספת בשם SPHEREx, כאשר שתי המשימות ישוגרו ב-2025.

למרות שהכרזה של נאס"א לא סיפקה תאריך שיגור ספציפי, הדובר ליג'יי לוקהארט אישר כי TRACERS יהיה המטען העיקרי של משימת שיתוף נסיעה למסלול סינכרוני של השמש, המתוכננת לשגר לא לפני אפריל 2025.

הערך של פקודת המשימה שהוענקה ל-SpaceX לא נחשף עקב "מידע רגיש לתחרות". עם זאת, מסד נתונים ממשלתי לרכש חשף כי נאס"א הוסיפה 3.593 מיליון דולר לחוזה ה-VADR של SpaceX, שעשוי להיות מקושר למשימת TRACERS.

פעם אחת במסלול סינכרוני של השמש, החללית TRACERS תחצה שוב ושוב את חוד הקוטב של המגנטוספרה של כדור הארץ, ותחקור את האינטראקציות בין רוח השמש למגנטוספירה יבשתית. אינטראקציות אלו, המכונה חיבור מחדש מגנטי, חיוניות להבנת מזג האוויר בחלל והשפעותיו הפוטנציאליות על כדור הארץ.

The TRACERS mission is led by David Miles of the University of Iowa, who took over as principal investigator after the death of Craig Kletzing, also from the University of Iowa. Millennium Space Systems is responsible for building the spacecraft.

