נאס"א בוחרת ארבע משימות לחקר הדינמיקה של השמש

נאס"א בחרה בארבע משימות חוקר קטנות לביצוע מחקרי קונספט שישפרו את ההבנה שלנו לגבי הדינמיקה של השמש. משימות אלו יתמקדו בחקירת תופעות כמו פליטת מסה עטרה, זוהר ורוח סולארית, במטרה להשיג הבנה טובה יותר של הקשר בין השמש לכדור הארץ.

ארבעת מושגי המשימה שנבחרו נבחרו בשל הפוטנציאל שלהם להתמודד עם שאלות מדעיות חשובות ולתרום תרומה משמעותית לתחום ההליופיזיקה. ניקי פוקס, המנהלת המשותפת למדע במטה נאס"א, הביעה התרגשות מההצעות, וציינה שהן לא רק מתבססות על מחקר קיים אלא גם בעלות פוטנציאל לספק תובנות חדשות ועמוקות יותר על האטמוספרה הסולארית ומזג האוויר בחלל.

תפיסת המשימה הראשונה, הנקראת "חקירה בקנה מידה של כדור הארץ" (CINEMA), נועד לחקור את המבנה וההתפתחות של יריעת הפלזמה של כדור הארץ. זה יושג על ידי פריסת קבוצת כוכבים של תשעה CubeSats במסלול סינכרוני לשמש ונמוך סביב כדור הארץ.

תפיסת המשימה השנייה, הידועה כ-Chromospheric Magnetism Explorer (CMEx), תתמקד בהבנת הטבע המגנטי של התפרצויות שמש ובזיהוי מקורותיהן. מטרת המשימה היא לחשוף מידע חשוב על רוח השמש.

The third mission concept, the Extreme ultraviolet Coronal Mass Ejection and Coronal Connectivity Observatory (ECCCO), will consist of a single spacecraft with two instruments. These instruments, a wide-field extreme ultraviolet imager and an imaging EUV spectrograph, will provide essential data on coronal mass ejections and coronal connectivity.

קונספט המשימה הסופי, ה- Magnetospheric Auroral Asymmetry Explorer (MAAX), נועד לשפר את ההבנה שלנו לגבי האינטראקציה בין המגנטוספירה של כדור הארץ ליונוספרה וכיצד זה מווסת את זרימת אנרגיית אוראורה.

פג לוס, ממלא מקום מנהל חטיבת הליופיזיקה במטה נאס"א, הביע התלהבות מהפוטנציאל של משימות אלו לספק תובנות חדשות ולענות על שאלות ארוכות שנים בתחום. המשימות שנבחרו ימנפו את המחקר והטכנולוגיה של משימות נוכחיות ומדור קודם, ויאפשרו התקדמות משמעותית בחקר השמש.

– פליטת מסה קורונלית: התפרצויות עוצמתיות של פלזמה ושדה מגנטי מעטרה של השמש.

- אורורה: אור טבעי מוצג בשמי כדור הארץ, נראה בעיקר באזורי הקוטב.

- רוח שמש: זרם של חלקיקים טעונים שנפלט מעטרה של השמש.

– הליוספיסיקה: חקר התהליכים הפיזיקליים המתרחשים בתוך השמש והאינטראקציות שלה עם מערכת השמש.