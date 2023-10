תושבי ניו המפשייר יזכו לחזות בשני ליקויי חמה

By

לתושבי ניו המפשייר תהיה הזדמנות לראות לא אחד, אלא שני ליקוי חמה בחודשים הקרובים. ב-14 באוקטובר 2023, יהיה ליקוי חמה חלקי, ואחריו ליקוי חמה מלא ב-8 באפריל 2024. פרופסורים חבר מאוניברסיטת ניו המפשייר, איימי קי וג'ון ס. ג'אנפורט, יחד עם לורי הרנואיס, המנהלת של החטיבה לפיתוח נסיעות ותיירות, לדון באירועים הקרובים הללו.

ליקוי חמה מתרחש כאשר הירח מגיע בין כדור הארץ לשמש, ומטיל צל על כדור הארץ. יישור זה מתרחש כאשר הירח, השמש וכדור הארץ נמצאים באותו מישור. הירח חוסם לפחות חלק מהשמש, וכתוצאה מכך ליקוי חמה. הליקוי של אוקטובר יהיה ליקוי חלקי, הנראה בניו המפשייר. עם זאת, ליקוי חודש אפריל יהיה ליקוי מלא, שבו הירח יחסום לחלוטין את כל האור מהשמש למשך פרק זמן מסוים. נתיב הליקויים הללו יהיה שונה, כאשר הליקוי של אוקטובר יעבור בחלק המערבי של ארצות הברית והליקוי של אפריל יעבור בחלק הצפוני של ניו המפשייר.

כדי לראות בבטחה את הליקויים הללו, ישנן שתי שיטות מומלצות. הראשון הוא להשתמש במקרן חריר, שבו חתיכת קרטון עם חריר ומכוסה בנייר אלומיניום מונחת מול השמש, ומקרינה את תמונתה על לוח פוסטרים. השיטה השנייה היא שימוש במשקפי ליקוי חמה, המאפשרים צפייה ישירה בשמש בשלבים החלקיים של הליקוי. עם זאת, חשוב לציין כי צפייה ישירה בשמש בטוחה רק במהלך הליקוי המלא כאשר הירח מכסה את השמש לחלוטין. אחרת, יש להרכיב את המשקפיים.

ליקוי החמה הקרובים מספקים הזדמנות ייחודית לתושבי ניו המפשייר לחזות באירועים שמימיים עוצרי נשימה אלה ממקור ראשון. אז סמנו את היומנים שלכם והתכוננו לצפות בבטחה בפלאי הטבע האלה בשמיים.

מקור: The State We're In – אוניברסיטת ניו המפשייר, איימי קיזי, ג'ון ס. ג'אנפורט, לורי הרנואס