חוק אוניברסלי חדש של הטבע: האבולוציה חלה על כל המערכות המורכבות

By

צוות של מדענים ופילוסופים הציג מושג פורץ דרך שהם מכנים "חוק טבע חסר". הם טוענים שהאבולוציה אינה מוגבלת לחיים ביולוגיים אלא היא תהליך מהותי החל על כל המערכות המורכבות ביקום, מגרמי שמים ועד מבנים אטומיים. הצוות מציע את "חוק הגדלת המידע הפונקציונלי", הקובע שכל מערכת, חיה או לא חיה, תתפתח אם תצורות שונות יעברו בחירה על סמך פונקציונליות.

החוקרים מזהים שלושה מאפיינים מגדירים של מערכות מתפתחות: ריבוי רכיבים, מגוון הסדרים ובחירה לתפקוד. הם מציעים כי מאפיינים אלה משותפים למערכות מתפתחות מורכבות בתחומים שונים.

המפתח לחוק הטבע האוניברסלי הזה טמון במושג "בחירה לתפקוד". החוקרים מרחיבים את תיאוריית הברירה הטבעית של דרווין, ומחלקים את התפקוד לשלושה סוגים שונים: יציבות, התמדה דינמית וחידוש. התפקוד אינו מוגבל עוד לתכונות הישרדות, אלא כולל תכונות התורמות לקיומה המתמשך, לגיוון ולמורכבות של המערכת.

המחקר ממחיש תיאוריה זו עם דוגמאות מהקשרים ביולוגיים ולא ביולוגיים כאחד. הוא מדגיש את המסע האבולוציוני של החיים על פני כדור הארץ, מהופעת הפוטוסינתזה ועד להתפתחות התנהגויות מורכבות. עם זאת, מושג האבולוציה משתרע מעבר לחיים אורגניים. ממלכת המינרלים, למשל, מציגה מסלול אבולוציוני משלה, שבו תצורות מינרלים פשוטות הולידו תצורות מורכבות יותר ויותר עם הזמן.

יתר על כן, הכוכבים עצמם מייצגים פלא אבולוציוני על ידי חישול יסודות כבדים יותר, התורמים לגיוון הכימי ולמורכבותו של היקום.

המחקר מדגיש כי האבולוציה הדרוויניסטית היא מקרה מיוחד בתופעת הטבע הרחבה יותר הזו. הוא מציע שהעקרונות המניעים את מגוון החיים על פני כדור הארץ חלים גם על מערכות דוממות.

מחקר זה, שפורסם ב-Proceedings of the National Academy of Sciences, הוא מאמץ שיתופי הכולל מדענים מדיסציפלינות שונות. על ידי הכרה בנטייה האוניברסלית של מערכות מורכבות ליצור חידוש, יציבות והתמדה דינמית, מחקר זה מגדיר מחדש את הבנתנו את האבולוציה כמאפיין אינהרנטי של היקום המתפתח שלנו.

מקורות:

– הליכים של האקדמיה הלאומית למדעים