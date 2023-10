השפעת החללית על האטמוספירה העליונה של כדור הארץ נחשפה על ידי מדענים

By

מדענים גילו שלפסולת של רקטות וחלליות שנותרו באטמוספירה העליונה של כדור הארץ עשויה להיות השפעה מתמשכת על האקלים. מחקר שפורסם לאחרונה בכתב העת Proceedings of the National Academy of Sciences חשף כמויות משמעותיות של אלומיניום ומתכות אקזוטיות בסטרטוספירה של כדור הארץ. צוות החוקרים הצליח לזהות את המתכות הנדירות הללו שמקורן בחללית שנשרפה במהלך כניסה חוזרת. ממצא זה מעורר חששות לגבי האופן שבו תעשיית החלל המתפתחת משפיעה על האטמוספירה העליונה של כדור הארץ.

המחקר כלל הפעלת מטוס מחקר מיוחד המצויד בכלי רגיש לאיסוף אירוסולים באטמוספירה. הנתונים שנאספו הצביעו על כך שיותר מ-20 יסודות, כולל ליתיום, אלומיניום, נחושת ועופרת, היו קיימים ביחסים התואמים לאלה המשמשים בחללית. מתכות אלו נמצאו בכ-10% מחלקיקי החומצה הגופרתית, החיוניים להגנה ולחציצה של שכבת האוזון.

המספר ההולך וגדל של שיגורי הרקטות תורם להצטברות של חלקיקים מתכתיים אלה בסטרטוספירה. בשנת 2022 היו שיא של 180 שיגורי רקטות, ומספר זה צפוי לעלות ככל שתעשיית החלל תמשיך לשגר יותר לוויינים וחלליות. החוקרים הדגישו את הצורך להבין את ההשפעה של טיסה אנושית בחלל על כדור הארץ, במיוחד על שכבת האוזון, הממלאת תפקיד מכריע בקליטת קרינה מזיקה מהשמש.

ממצאי המחקר מדגישים את הדחיפות של לימוד והבנת השינויים המתרחשים באטמוספירה של כדור הארץ. ההשפעה של עיסוק אנושי ופעילויות בחלל עשויה להיות משמעותית יותר ממה שדמיינו קודם לכן. חיוני לתת עדיפות למחקר על הפלנטה שלנו כדי להבין טוב יותר ולהפחית את ההשלכות הפוטנציאליות של חקר החלל.

מקור: הליכים של האקדמיה הלאומית למדעים (מחקר)