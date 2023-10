השפעת פסולת החלל על האטמוספירה של כדור הארץ

By

מחקר חדש שפורסם בכתב העת Proceedings of the National Academy of Sciences חושף כי לפסולת החלל, המורכבת משאריות של חלקים מרקטות וחלליות, יש השפעה מתמשכת על אקלים כדור הארץ. מדענים ביצעו משימת מחקר באמצעות כלי רגיש המחובר למטוס מחקר מיוחד כדי לנתח את האטמוספירה ומצאו כמויות משמעותיות של אלומיניום ומתכות אקזוטיות בסטרטוספרה של כדור הארץ.

החוקרים הצליחו להתאים את המתכות הנדירות הללו לאלו המשמשות ברקטות ולוויינים, מה שמצביע על כך שהמתכת המאודת מקורה ככל הנראה מחלליות שנשרפות בכניסה מחדש דרך האטמוספירה. פרופסור דניאל צ'יצ'ו, מחבר שותף למחקר, מדגיש את המשמעות של מציאת החומר הזה מעשה ידי אדם באזור הבתולי כביכול של האטמוספירה. הוא מדגיש את הצורך בבדיקה מעמיקה יותר של כל שינוי המתרחש בסטרטוספירה, שהיא אזור יציב באטמוספרה.

מטרת המחקר הייתה להתמודד עם החשד רב השנים שהאטמוספרה העליונה של כדור הארץ מושפעת מתעשיית החלל הצומחת. עם זאת, לימוד אזור זה, המשתרע עד 51 קילומטרים מעל פני השטח, הוא מאתגר עצום. כדי לערוך את חקירתם, המדענים השתמשו במטוס WB-57 של נאס"א כדי לדגום את האטמוספרה בגובה 19 קילומטרים מעל הקרקע באלסקה.

ניתוח הדגימות העלה כי המתכות נמצאות בכ-10% מחלקיקי החומצה הגופרתית, המהווים את רוב החלקיקים בסטרטוספירה ותורמים להגנה ולחציצה של שכבת האוזון. יתר על כן, החוקרים זיהו יותר מ-20 יסודות ביחסים התואמים לאלה המשמשים בחללית. יש לציין כי מתכות כמו ליתיום, אלומיניום, נחושת ועופרת מכניסה חוזרת של חלליות נמצאו בשפע הרבה יותר מהמתכות שנמצאו באבק קוסמי טבעי.

מחקר זה מגיע בזמן שתעשיית החלל חווה צמיחה חסרת תקדים, עם שיא של 180 שיגורי רקטות בשנת 2022, לעומת 136 בשנת 2021. ככל שיותר לוויינים וחלליות משוגרים למסלול כדור הארץ ומעבר לו, כמות הפסולת הנכנסת האווירה צפויה לעלות. כניסתם מחדש של רקטות ולוויינים, כמו גם נפילת לוויינים דרך האטמוספירה, תורמים לנוכחותם של חלקיקי אירוסול אלו בסטרטוספירה.

הסטרטוספירה ממלאת תפקיד חיוני במערכת האקלים של כדור הארץ. היא מהווה בית לשכבת האוזון, אשר סופגת חלק מקרינת השמש, ומונעת ממנה להגיע אל פני השטח של כוכב הלכת. שכבת האוזון חיונית להגנה על כל היצורים החיים על פני כדור הארץ, ובלעדיה, סביר להניח שהחיים כפי שאנו מכירים הם בלתי אפשריים.

מחקר זה מדגיש את ההשפעה המשמעותית שיש לעיסוק האנושי ולטיסות בחלל על הפלנטה שלנו. הוא מדגיש את הצורך הדחוף להבין ולתעדף את חקר כדור הארץ כדי למתן את ההשלכות הפוטנציאליות הנובעות מפעילות תעשיית החלל.

מקורות:

PNAS של האקדמיה הלאומית למדעים