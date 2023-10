עידן החלל משאיר את חותמו על האטמוספירה של כדור הארץ

By

מחקר שפורסם לאחרונה בכתב העת Proceedings of the National Academy of Sciences חושף כי לעידן החלל יש השפעה על האטמוספירה של כדור הארץ. חוקרים מצאו כמויות משמעותיות של מתכות באירוסולים באטמוספירה, ככל הנראה כתוצאה מהמספר ההולך וגדל של שיגורים והחזרות של חלליות ולוויינים. נוכחות זו של מתכת משנה את הכימיה האטמוספרית, ועלולה להשפיע על שכבת האוזון והאקלים.

בראשות דן מרפי מהמינהל הלאומי לאוקיאנוס ואטמוספירה, צוות המחקר גילה למעלה מ-20 יסודות ביחסים התואמים לאלה המשמשים בסגסוגות של חלליות. הם הבחינו שהמסה של מתכות מסוימות, כמו ליתיום, אלומיניום, נחושת ועופרת, מכניסה חוזרת לחלל עלתה בהרבה על ריכוזי המתכות הללו שנמצאו באבק קוסמי טבעי. באופן מזעזע, כמעט 10% מחלקיקי החומצה הגופרית הגדולים, שעוזרים להגן על שכבת האוזון ולחצץ אותה, הכילו אלומיניום ומתכות חלליות אחרות.

המדענים מעריכים שעד 2030, עד 50,000 לוויינים נוספים עשויים להגיע למסלול. המשמעות היא שבעשורים הקרובים, עד מחצית מחלקיקי החומצה הגופרית הסטרטוספרית יכולים להכיל מתכות מכניסה חוזרת. ההשפעות של זה על האטמוספירה, שכבת האוזון והחיים על כדור הארץ עדיין לא ידועות.

חקר הסטרטוספירה הוא מאתגר, שכן זהו אזור שבו בני אדם אינם חיים. רק הטיסות הגבוהות ביותר נכנסות לאזור זה לפרק זמן קצר. עם זאת, כחלק מתוכנית המדע המוטסת של נאס"א, המדענים משתמשים במטוסי מחקר כדי לאסוף דגימות של הסטרטוספירה. מכשירים מחוברים לחרוט האף כדי להבטיח שהאוויר שנדגם יהיה רענן ולא מופרע.

הסטרטוספירה היא שכבה יציבה ורגועה לכאורה של האטמוספירה. זהו גם הבית של שכבת האוזון, מרכיב חיוני להגנה על החיים על פני כדור הארץ מפני קרינה אולטרה סגולה מזיקה. במהלך העשורים האחרונים, שכבת האוזון הייתה תחת איום, אך נעשו מאמצים עולמיים מתואמים לתיקון ולחידושה.

המספר ההולך וגובר של שיגורים והחזרות לחלל אחראי להחדרת מתכות נוספות לסטרטוספירה. כאשר רקטות משוגרות והלוויינים נפרסים, הם משאירים מאחוריהם שובל של חלקיקי מתכת שיש להם פוטנציאל להשפיע על האטמוספירה בדרכים שמדענים עדיין מנסים להבין.

לסיכום, המחקר מדגיש את הצורך במחקר נוסף כדי לקבוע את ההשלכות המדויקות של עידן החלל על האטמוספירה של כדור הארץ. הממצאים מצביעים על כך שלנוכחות הגוברת של מתכות מחלליות ולוויינים עשויות להיות השלכות על האקלים, על שכבת האוזון ועל יכולת המגורים הכוללת של הפלנטה שלנו.

מקורות:

– כותרת: עידן החלל משאיר את חותמו על האטמוספירה של כדור הארץ

- מקור: הליכים של האקדמיה הלאומית למדעים