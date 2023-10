תפקידו של בריאן מיי במשימת OSIRIS-REx

By

הגיטריסט האגדי של קווין בריאן מיי שיחק חלק מכריע במשימת OSIRIS-REx, שהחזירה בהצלחה דגימה של האסטרואיד Bennu. בשיתוף עם קלאודיה מנזוני, מיי יצרה תמונות סטריאוסקופיות מנתוני המשימה, המסייעות בזיהוי אתר נחיתה בטוח לאיסוף דוגמאות. למרות היותה ידועה בעיקר כמוזיקאית מוכשרת, מיי מחזיקה בתואר דוקטור באסטרופיזיקה והיא מדענית מוכשרת.

הגיטריסט בן ה-76 ומנזוני כתבו במשותף ספר בשם "Bennu 3-D: Anatomy of an Asteroid", שמתעמק בפרטים של משימת OSIRIS-REx. עם זאת, בשל התחייבות לטיול בארה"ב, מיי לא יכלה להיות נוכחת כאשר נאס"א שלפה את המדגם. עם זאת, הוא שלח הודעת ברכה לצוות דרך הטלוויזיה של נאס"א.

בסרטון, מיי הביע את התרגשותו מהדגימה, וקבע כי יש בה פוטנציאל לחשוף סודות עצומים על מקורות היקום, הפלנטה שלנו והחיים עצמם. משימת OSIRIS-REx סימנה את הפעם הראשונה שארצות הברית אספה דגימה מאסטרואיד. דגימות האבק והסלעים שהתקבלו בשנת 2020 יספקו למדענים תובנות שלא יסולא בפז לגבי היווצרות השמש וכוכבי הלכת לפני 4.5 מיליארד שנים, לפי נאס"א.

החללית צילמה את התמונות הראשוניות שלה של בנו באוגוסט 2018, וסיפקה תמונות מגורעות ממרחק של כ-1.4 מיליון מיילים. לאחר מכן, בדצמבר 2018, OSIRIS-REx מיפתה את האסטרואיד בקפידה בזמן שמיי, מנזוני וצוות המשימה חיפשו אתר מאובטח לאיסוף הדגימה. בסופו של דבר הם זיהו מכתש המכונה "זמיר", הממוקם באזור הצפוני של האסטרואיד, ברוחב של 460 רגל.

מנהל נאס"א, ביל נלסון, הדגיש את המשמעות של חקר האסטרואיד בנו, והדגיש שזה מתרחב מעבר להבנת מקורות החיים. טבעו של בנו כאסטרואיד שעלול להיות מסוכן פירושו שתובנות שיתקבלו מניתוח המדגם ישפרו את ההבנה שלנו לגבי אסטרואידים דומים שעלולים להוות איום על כדור הארץ.

נכון לעכשיו, הדגימה מאסטרואיד בנו עוברת תהליך איסוף ראשוני, שנמשך זמן רב מהצפוי בשל שפע החומר שנאסף. נאס"א מתארת ​​את התהליך כ"התחלה שיטתית" כשהם מפרקים בזהירות את ראש ה-TAGSAM (מנגנון רכישת דגימות של Touch-and-Go).

לאחר השלמת ניתוח המדגם, החללית OSIRIS-REx תצא למשימה חדשה בשם OSIRIS-APEX (OSIRIS-APophis EXplorer), ותחקור את האסטרואיד אפופיס, אשר צפוי לעבור בטווח של 20,000 מייל מכדור הארץ בשנת 2029. הוא נותר כדי לראות אם מיי ומנזוני יהיו מעורבים במשימת OSIRIS-APEX.

בינתיים, ניתן לרכוש את ספרם של מאי ומנזוני, "Bennu 3-D: Anatomy of an Asteroid", דרך אתר האינטרנט של London Stereoscopic Company Ltd למעוניינים בפרטים נוספים על המשימה.

