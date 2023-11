שיפור ריבוד פחמן טבעי: תפקידה של איכות האוויר

By

מחקר חדש שנערך על ידי צוות מחקר בראשות מכון קרנגי למדע שופך אור על האופן שבו זיהום אוויר משפיע על יכולתם של צמחים להסיר פחמן דו חמצני מהאטמוספירה באמצעות פוטוסינתזה. הממצאים, שפורסמו בכתב העת Proceedings of the National Academy of Sciences, מדגישים את ההשפעה המשמעותית של זיהום חלקיקים על פרודוקטיביות המערכת האקולוגית ומדגישים את היתרונות הפוטנציאליים של שיפור איכות האוויר.

לצמחים תפקיד מכריע בהפחתת שינויי האקלים באמצעות פוטוסינתזה. על ידי המרת אור השמש לאנרגיה כימית, הם סופגים פחמן דו חמצני מהאוויר ומאחסנים אותו כחומר ביולוגי. עם זאת, חלקיקי אירוסול, המיוצרים על ידי פעילויות אנושיות כמו נסיעות ושריפת דלקים מאובנים, יכולים להפחית תהליך חיוני זה. חלקיקים אלו לא רק תורמים לאיכות אוויר ירודה ולבעיות בריאות האדם, אלא גם מפזרים או סופגים אור שמש, בדומה להימצאות בצל, ומעכבים את צמיחת הצמחים.

באמצעות מדידות לוויין, החוקרים צפו בקורלציה בין פעילות פוטוסינתזה וזיהום אירוסול. הם גילו שמפעלים לוכדים יותר פחמן בסופי שבוע ובמהלך נעילות COVID-19 כאשר הייצור התעשייתי מצטמצם והנסיעה היומית מוגבלת. זה מצביע על כך שהפחתת זיהום החלקיקים במהלך השבוע עשויה לשפר את קיבוע הפחמן הטבעי על ידי צמחים.

על ידי שמירה על רמות סוף השבוע של פעילות פוטוסינתזה, ההערכה היא שבין 40 ל-60 מגהטון של פחמן דו חמצני ניתן להסיר מהאטמוספירה מדי שנה. בנוסף, הפחתה זו בזיהום עלולה להגדיל את הפריון החקלאי ללא צורך בקרקע נוספת. לממצאים אלה יש השלכות מדיניות משמעותיות על ממשלות שמטרתן להפחית את זיהום הפחמן ולעמוד ביעדי האקלים.

התובנות של המחקר על המחזור השבועי של פעילות הפוטוסינתזה והקשר שלה עם זיהום אירוסול מספקות פרספקטיבה רעננה על החשיבות של איכות האוויר בהגברת קיבוע הפחמן הטבעי. שיפור איכות האוויר לא רק מועיל לבריאות האדם אלא גם תורם למאבק בשינויי האקלים. מחקר זה מדגיש את הצורך במאמצים מתמשכים לבלימת זיהום חלקיקים ולתעדף שיטות קיימא כדי למקסם את הפוטנציאל של מפעלים בהפחתת פליטת פחמן.

שאלות נפוצות

1. מהי פוטוסינתזה?

פוטוסינתזה היא התהליך שבו צמחים ממירים את אור השמש לאנרגיה כימית. הם סופגים פחמן דו חמצני מהאוויר ומנצלים אותו לייצור פחמימות ושומנים, תוך שחרור חמצן כתוצר לוואי.

2. כיצד משפיע זיהום האוויר על הפוטוסינתזה?

זיהום אוויר, במיוחד זיהום חלקיקים הנגרם על ידי חלקיקי אירוסול, עלול להפריע לפוטוסינתזה. חלקיקים אלה יכולים להפחית את איכות האוויר, להשפיע לרעה על בריאות הצמח ולהפחית את יכולתם לספוג אור שמש ולבצע פוטוסינתזה ביעילות.

3. מהן ההשלכות של שיפור איכות האוויר על קיבוע פחמן?

איכות אוויר משופרת יכולה להוביל להגברת קיבוע פחמן על ידי צמחים. על ידי הפחתת זיהום החלקיקים במהלך השבוע, בדומה לרמות הנצפות בסופי שבוע, ההערכה היא שניתן להסיר מהאטמוספרה בין 40 ל-60 מגה-טון של פחמן דו חמצני מדי שנה, מה שיעזור להילחם בשינויי האקלים.

4. כיצד מחקר זה תורם לקיימות חקלאית?

הבנת ההשפעה של זיהום אירוסול על הפוטוסינתזה מספקת תובנות חשובות לקיימות חקלאית. על ידי מתן עדיפות לשיפור איכות האוויר, ניתן להגדיל את הפריון החקלאי ללא צורך בקרקע נוספת, תוך התאמה למאמצים להקטין את טביעת הרגל הפחמנית ולהשיג פליטות אפס נטו בחקלאות.