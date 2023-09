בריאן מיי, אסטרופיזיקאי וגיטריסט מלכה, מסייע לנאס"א במיפוי האסטרואיד בנו

בריאן מיי, הגיטריסט הראשי האגדי של להקת קווין, תרם למשימתה של נאס"א למפות ולשחזר דגימה מהאסטרואיד בנו. מיי, בעלת תואר דוקטור באסטרופיזיקה, שיתפה פעולה עם המדענית קלאודיה מנזוני כדי ליצור תמונות תלת מימד ריאליסטיות של משימות חלל. באמצעות תמונות אלו, מאי עזרה למפות את Bennu ולמצוא אזור נחיתה בטוח עבור הגשושית OSIRIS-REx שאספה את הדגימה.

שיתוף הפעולה החל כאשר מיי שלחה מערכות סטריאו - תמונות תלת מימד שנוצרו מתמונות משימות OSIRIS-REx - למנהל המשימה דנטה לורטה. לורטה נדהמה מאיכות הסטריאו וזיהתה את הפוטנציאל שלהם באיתור אתר נחיתה לדגימה. מאי, מנזוני, לורטה ואחרות עבדו יחד על הפרויקט, והביאו לספר "Bennu 3-D, Anatomy of an Asteroid."

זו לא המעורבות הראשונה של מיי עם נאס"א. בשנת 2015, הוא שימש כמשתף פעולה מדעי במשימת New Horizons, שחקרה את פלוטו. מיי ידוע לא רק בתרומותיו לאסטרופיזיקה אלא גם ככותב השירים מאחורי רבים מלהיטיה של קווין, כולל "We Will Rock You" ו-"I Want It All".

התשוקה של מיי לחלל ולמדע ניכרת בתפקידו הפעיל במשימות של נאס"א. המומחיות והיצירתיות שלו כאסטרופיזיקאי וגיטריסט ממשיכות להשפיע בתחום.

מקורות:

- ערוץ מזג האוויר - "הגיטריסט המלכה בריאן מיי עוזר לנאס"א למפות את האסטרואיד בנו"

– Space.com – "הגיטריסט והאסטרופיזיקאי המלכה בריאן מיי במשימת דגימת האסטרואידים OSIRIS-REx של נאס"א"