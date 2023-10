שינויי אקלים מאיימים על תוחלת החיים יוצאת הדופן של עטלפים, כך עולה ממחקר

By

מחקר שפורסם לאחרונה ב-Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences מציע כי תוחלת החיים המדהימה של עטלפים עשויה להיות בסיכון עקב עליית הטמפרטורות העולמיות. המחקר, שנערך על ידי מדענים מהאוניברסיטה מכללת דבלין ומאוניברסיטת בריסטול, התמקד במחזור התרדמה של קבוצת עטלפי פרסה גדולים יותר.

החוקרים גילו כי תנודות במזג האוויר בתקופת התרדמה של העטלפים השפיעו על המנגנון המולקולרי האחראי לחייהם הארוכים. הטלומרים, שהם חלקי DNA המגינים על קצוות הכרומוזומים, מתקצרים בכל פעם שתא מתחלק. תהליך קיצור זה קשור להזדקנות ולמחלות הקשורות להזדקנות.

המחקר מצא כי לעטלפים שיצאו מתרדמת החורף בתדירות גבוהה יותר בשל תנאים חמים יותר, היו טלומרים קצרים יותר באופן משמעותי בהשוואה לחורפים קודמים עם טמפרטורות קרות יותר. פרופסור אמה טילינג מאוניברסיטת דבלין הביעה דאגה מהממצאים הללו, וקבעה שהעלייה החזויה בטמפרטורות העולמיות עשויה להגביל את ההשפעות המיטיבות של תרדמת חורף בעטלפי בר.

ד"ר מייגן פאוור, המחברת הראשית של המחקר, עקבה אחר למעלה מ-200 עטלפי פרסה גדולים יותר לאורך שלושה חורפים כדי לבחון את ההשפעות של תרדמת חורף על טלומרים. המחקר גילה שתרדמת החורף פועלת כצורה של התחדשות, כאשר הטלומרים מתארכים ולא מתקצרים במהלך עונת התרדמה. הרחבה זו נובעת ככל הנראה מהביטוי של האנזים טלומראז, המאפשר ל-DNA טלומרי לשכפל את עצמו מבלי לגרום נזק.

ממצאי המחקר מדגישים את ההשלכות הפוטנציאליות של תנאי אקלים משתנים על טבעם הארוך של העטלפים. מינים עם תוחלת חיים ארוכה וקצב רבייה איטי, כמו עטלפים, פגיעים במיוחד לשינויים סביבתיים. החוקרים מדגישים את החשיבות של הבנת האופן שבו עטלפים מושפעים משינויי אקלים מהירים ומסתגלים להם.

יש צורך בחקירה נוספת כדי לחקור את תפקידו של הטלומראז בהרחבה של הטלומרים במהלך תרדמת החורף. המחקר מדגיש את ההשפעה של שינויי האקלים על האקולוגיה והישרדות של אוכלוסיות עטלפים, ומדגיש את הצורך במאמצי מחקר ושימור מתמשכים כדי להגן על יצורים יוצאי דופן אלה.

– Megan L. Power et al, Hibernation telomere dynamics באקלים משתנה: תובנות מעטלפי פרסה גדולים בטבע, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2023). DOI: 10.1098/rspb.2023.1589

- מכללת אוניברסיטת דבלין