מקור אנרגיה חדש: קצירת חשמל מתנועה מולקולרית

מדענים גילו גישה חדשה ומבטיחה לייצור חשמל באמצעות רתימת התנועה של מולקולות. בעוד שטכנולוגיית אנרגיית גלים כבר הוכיחה את עצמה כמקור יעיל לייצור חשמל, חוקרים מצאו כעת שאפילו מולקולות במנוחה הן בעלות אנרגיה אינהרנטית שניתן לרתום.

במאמר שפורסם ב-APL Materials, חוקרים בדקו מכשיר לקצירת אנרגיה מולקולרית הלוכדת את האנרגיה מהתנועה הטבעית של מולקולות בנוזל. על ידי השקעת ננו-מערכי חומר פיזואלקטרי בנוזל, הצליחו החוקרים להמיר את תנועת הנוזל לזרם חשמלי יציב. לפריצת הדרך הזו יש פוטנציאל לייצר כמות משמעותית של אנרגיה, בהתחשב בכמויות העצומות של אוויר ונוזל על פני כדור הארץ.

המכשיר משתמש בתחמוצת אבץ, חומר פיזואלקטרי, היוצר פוטנציאל חשמלי כאשר הוא חווה תנועה. החוקרים השוו את התנועה של גדילי תחמוצת האבץ לאצות המתנופפות באוקיינוס. היתרון של המכשיר הזה הוא שהוא לא מסתמך על כוחות חיצוניים כלשהם, מה שהופך אותו למקור אנרגיה נקייה שמשנה את המשחק. הוא פותח את האפשרות לייצר אנרגיה חשמלית באמצעות תנועה תרמית מולקולרית של נוזלים, השונה מהותית מתנועה מכנית מסורתית.

היישומים לטכנולוגיה זו הם עצומים. ניתן להשתמש בו כדי להפעיל ננו-טכנולוגיות כגון מכשירים רפואיים הניתנים להשתלה. ניתן להגדיל את המכשיר גם לגנראטורים בגודל מלא להפקת אנרגיה בקנה מידה קילוואט. החוקרים כבר עובדים על שיפור צפיפות האנרגיה של המכשיר על ידי בדיקת נוזלים שונים, חומרים פיזואלקטריים בעלי ביצועים גבוהים וארכיטקטורות מכשירים חדשות.

מחקר פורץ דרך זה מספק שדרה מרגשת לייצור חשמל שאינו תלוי במקורות חיצוניים קונבנציונליים כמו רוח, הידרואלקטרית או אנרגיה סולארית. היכולת לנצל את האנרגיה המובנית של מולקולות פותחת אפשרויות חדשות לפתרונות אנרגיה ברי קיימא ונקייה בעתיד.

