ההשפעות המכניות של פעילות גופנית על צמיחת השרירים נחקרו באמצעות מחצלת ג'ל חדשנית

לפעילות הגופנית יש יתרונות רבים לגופנו, כולל הפיכת השרירים שלנו לחזקים יותר ולחטובים יותר. עם זאת, המנגנונים המדויקים מאחורי תהליך זה נותרו בגדר תעלומה. חוקרים ב-MIT פיתחו מזרן אימון ייחודי עשוי הידרוג'ל המאפשר להם ללמוד את ההשפעות המכניות בלבד של פעילות גופנית ברמה מיקרוסקופית.

מחצלת הג'ל, בגודל דומה לרבע, מכילה חלקיקים מגנטיים זעירים. על ידי שימוש במגנט חיצוני מתחת לשטיח כדי להזיז את החלקיקים הללו, ניתן לגרום לג'ל להתנדנד כמו מחצלת רוטטת, המדמה את הכוחות שחווים השרירים במהלך האימון. תאי שריר גדלים על הג'ל, והחוקרים צופים כיצד הם מגיבים לתרגיל המכני שנוצר על ידי תנודות המגנט.

הממצאים הראשוניים מראים שפעילות גופנית מכנית עקבית יכולה לגרום לסיבי השריר לצמוח בכיוון מתואם. סיבים מיושרים ומאומנים אלו מסוגלים להתכווץ יחד. זה מצביע על כך שניתן להשתמש בג'ל כדי להנחות את הצמיחה של סיבי שריר, מה שעלול להוביל ליצירת יריעות מאורגנות של שרירים מוצקים ומתפקדים. שרירים כאלה יכולים לשמש ברובוטים רכים או לתיקון רקמות פגועות.

ד"ר ריטו רמאן, מ-MIT, מקווה שפלטפורמה חדשה זו תוכל לסייע בצמיחה מחודשת של השרירים לאחר פציעה או בהפחתת השפעות ההזדקנות. על ידי הבנה טובה יותר כיצד כוחות מכניים שונים, במיוחד פעילות גופנית, משפיעים על רקמות השריר ברמה התאית, החוקרים יכולים לפתח דרכים חדשניות להשבת ניידות אצל אנשים עם הפרעות מוטוריות וליצור רובוטים גמישים.

מחצלת הג'ל, הנקראת 'MagMA' (הפעלת מטריקס מגנטית), מספקת שיטה לא פולשנית לעצב סיבי שריר ולחקור את תגובתם לפעילות גופנית. החוקרים מתכננים להשתמש בג'ל החדשני הזה לחקר סוגי תאים אחרים ותגובתם לגירוי מכני.

מחקר זה מציג גישה חדשה לעידוד תאי שריר להתיישר ולתאם את צמיחתם באמצעות מחצלת ג'ל מתנודדת. יש לזה פוטנציאל לקדם את הנדסת רקמות השריר ולהעמיק את ההבנה שלנו לגבי ההשפעה של כוחות מכניים על התנהגות התא.

