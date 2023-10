בחינת תפקידם של מתווכים חדשנות בעיצוב העתיד של ביולוגיה הנדסית מבוססת בינה מלאכותית

By

חוקרים ממכון מנצ'סטר למחקר חדשנות (MIoIR) ב-AMBS ערכו לאחרונה מחקר שכותרתו "מתווכי חדשנות בהתכנסות של טכנולוגיות דיגיטליות, קיימות וממשל: תיאור מקרה של ביולוגיה הנדסית מבוססת בינה מלאכותית", הבוחן את התפקיד החשוב של מתווכים חדשניים בהשפעה על מערכות אקולוגיות חדשניות.

המחקר מתמקד בתחום המתפתח של ביולוגיה הנדסית מבוססת בינה מלאכותית (AI-EB) והשלכותיו בעידן הדיגיטלי. מיזוג טכנולוגיות זה מעלה לא רק שאלות מדעיות אלא גם חששות אתיים, חברתיים וכלכליים. כדי לטפל בסוגיות המורכבות הללו, החוקרים עסקו בבעלי עניין שונים המעורבים עמוקות בתחום החדשנות AI-EB.

בבסיסו של מחקר זה עומדת החקירה כיצד מתווכים בחדשנות, שחקנים מרכזיים באקוסיסטם החדשנות, שוקלים יעדים חברתיים וסביבתיים לצד יעדים כלכליים. בעוד שהנחיות חדשנות אחראית מעודדות איזון זה, הממצאים חושפים כי מתווכים בחדשנות בתחום הביולוגיה ההנדסית נוטים לתת עדיפות לשיטות scale-up ומסחור מסורתיות.

למחקר צפויה השפעה משמעותית על התפתחותם של מתווכים בחדשנות וניהול המחקר בתחום ה-AI-EB. המחברים טוענים כי גישה הוליסטית המתחשבת הן בהשלכות החברתיות והן בהשלכות הסביבתיות של AI-EB, בנוסף למסחור, היא חיונית כדי לרתום את הפוטנציאל של הטכנולוגיה המתהווה.

מחקר זה שופך אור על חשיבותם של מתווכים בחדשנות בעיצוב העתיד של הביולוגיה ההנדסית המבוססת על בינה מלאכותית. הוא מדגיש את הצורך בגישה מצפונית המאזנת שיקולים כלכליים, חברתיים וסביבתיים על מנת למקסם את היתרונות של טכנולוגיה טרנספורמטיבית זו.

מקור: Claire Holland et al, Innovation intermediaries at the convergence של טכנולוגיות דיגיטליות, קיימות וממשל: מקרה בוחן של ביולוגיה הנדסית מבוססת בינה מלאכותית, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (אוניברסיטת מנצ'סטר)