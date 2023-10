האם בני אדם מתגברים על רובוטים באתגרי עבודת צוות? מחקר חדש מראה את החשיבות של שיתוף פעולה

מחקר פורץ דרך שנערך על ידי Ph.D. סטודנטים מאוניברסיטת ניוקאסל שפכו אור על הדינמיקה בין בני אדם לרובוטים במשימות מבוססות צוות. המחקר התמקד בהשוואת הביצועים של קבוצות המורכבות משחקני אנוש ושחקנים בינה מלאכותית כאחד מול קבוצות המורכבות רק משחקנים אנושיים. מחקר זה נועד להעריך את יכולות עבודת הצוות של בני אדם ורובוטים באתגר מבוסס מחשב הדומה למשחק הארקייד הפופולרי, פונג.

תוצאות המחקר גילו שצוותים אנושיים היטיבו על קבוצות עם שחקן רובוט. נצפה כי שחקנים אנושיים הפגינו אינטואיציה מעולה, המאפשרת להם להבין את פעולות השותף שלהם ולבצע התאמות לשיפור ביצועי הצוות. לעומת זאת, נראה כי קבוצות עם שחקן רובוט חסרות יתרון תחרותי זה, והדגישו את החשיבות של האינטואיציה האנושית ויכולת ההסתגלות במסגרות שיתופיות.

מה שמסקרן במיוחד הוא שהמחקר בדק גם אם צוותים מבצעים ביצועים טובים יותר כשהם משתפים פעולה או מתחרים זה בזה. באופן מפתיע, נמצאו שקבוצות שמשחקות בשיתוף פעולה עולות על קבוצות העוסקות במשחק תחרותי. ממצא זה מאתגר את האמונה הרווחת שהתחרות משפרת את הביצועים ומדגישה את היתרונות המשמעותיים של שיתוף פעולה וסינרגיה בהשגת תוצאות צוות מוצלחות.

המחקר שנערך על ידי Ph.D. הסטודנטים לייטון הדלי ומורי בנט ממעבדת הקוגניציה של ניוקאסל בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת ניוקאסל תורמים לתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית. תוך התמקדות בהבנת אופן פעולת המוח האנושי, הפסיכולוגיה הקוגניטיבית חוקרת תהליכים כמו חשיבה, זכירה ולמידה.

מחקר פורץ דרך זה, שפורסם בכתב העת Topics in Cognitive Science, מספק תובנות חשובות לגבי כישורי עבודת הצוות של בני אדם ורובוטים. על ידי הדגשת החשיבות של שיתוף פעולה על פני תחרות, המחקר מעודד חקירה של גישות חדשות לשיפור ביצועי הצוות ואופטימיזציה של אינטראקציות בין אדם ל-AI.

מקור:

Murray S. Bennett et al, Human Performance in Competitive and Collaborative Human–Machine Teams, Topics in Cognitive Science (2023). DOI: 10.1111/tops.12683

מקור: אוניברסיטת ניוקאסל