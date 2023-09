תאים אנושיים עוקבים אחר דפוס של גודל וספירה

By

במחקר שפורסם לאחרונה בכתב העת Proceedings of the National Academy of Sciences, חוקרים מאוניברסיטת מקגיל גילו דפוס מרתק בתאים אנושיים שנראה כמי שעוקב אחר סימטריה מתמטית עקבית על פני האורגניזם כולו. המחקר חושף קשר הפוך בין גודל התא לספירה, מה שמצביע על פשרה בין משתנים אלה.

גודל וספירת התא ממלאים תפקידים מכריעים בצמיחה ובתפקוד של גוף האדם. עם זאת, עד כה, אף מחקר מקיף לא בדק את הקשר בין הגורמים הללו על פני כל האורגניזם האנושי. כדי למלא את הפער הזה, צוות המחקר ליקט נתונים מלמעלה מ-1,500 מקורות שפורסמו כדי ליצור מערך נתונים מפורט של גודל תאים וספירה על פני סוגי תאים עיקריים.

ממצאי המחקר מראים שככל שגודל התא גדל, ספירת התאים יורדת, ולהיפך. המשמעות היא שתאים בקטגוריית גודל נתונה תורמים באופן שווה לביומסה התאית הכוללת של הגוף. הקשר בין גודל תאים וספירה מתקיים על פני סוגי תאים ומחלקות גודל שונים, מה שמצביע על דפוס עקבי של הומאוסטזיס.

החוקרים מעריכים שלזכר יש כ-36 טריליון תאים בגופו, בעוד שלנקבות יש כ-28 טריליון תאים, ולילד בן עשר יש כ-17 טריליון תאים. התפלגות הביומסה של התא נשלטת על ידי תאי שריר ושומן, בעוד שלתאי דם אדומים, טסיות דם ותאי דם לבנים יש השפעה משמעותית על ספירת התאים.

מעניין לציין שכל סוג תא שומר על טווח גודל אופייני שנשאר אחיד לאורך כל התפתחותו של הפרט. דפוס זה עקבי בין מיני יונקים, מה שמרמז על עיקרון בסיסי של ביולוגיה של התא.

בסך הכל, מחקר זה שופך אור על הקשר המורכב בין גודל התא והספירה בגוף האדם. הממצאים מספקים תובנות חשובות לגבי התפתחותם ותפקודם של תאים, ופותחים אפיקים חדשים לחקירה נוספת בתחום הביולוגיה.

מקורות:

- הליכים של האקדמיה הלאומית למדעים (2023)

- המחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי הלכת, אוניברסיטת מקגיל, קנדה.