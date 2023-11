תגלית חדשה: מתכות שנמצאו בגלקסיה עתיקה מאתגרת את הבנת האסטרופיזיקה של היקום

By

אסטרופיזיקאים גילו תגלית פורצת דרך שמאתגרת את ההבנה הנוכחית שלנו את היקום. בעבודה עם טלסקופ החלל ג'יימס ווב (JWST), חוקרים זיהו כמות מפתיעה של מתכת בגלקסיה רק ​​350 מיליון שנים לאחר המפץ הגדול. לממצא זה יש השלכות משמעותיות על הידע שלנו על היקום המוקדם ומקור המתכות.

זמן קצר לאחר המפץ הגדול, היקום היה מורכב בעיקר ממימן, הליום וכמויות עקבות של ליתיום ובריליום. יסודות אלה נחשבים לארבעה הראשונים בטבלה המחזורית. יסודות כבדים יותר ממימן והליום, הידועים כמתכות באסטרונומיה, הם חיוניים להיווצרות כוכבי לכת סלעיים ולהתפתחות חיים. ייצור מתכות מתרחש בעיקר בתוך כוכבים, מה שהופך אותם לחלק בסיסי בהבנתנו את התפתחות היקום.

חקר הגלקסיות העתיקות הוא אחד העיסוקים העיקריים של ה-JWST. באמצעות JWST Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES), מדענים הצליחו לצפות בגלקסיות מוקדמות, ולשפוך אור על המתכתיות שלהן. במאמר שנערך לאחרונה בשם "JADES: Enrichment Carbon 350 Myr after the Big Bang in a Galaxy עשיר בגז", דיווחו החוקרים על גילוי הפחמן, החמצן והניאון, כולם נחשבים למתכות בהקשר של אסטרונומיה בעת בחינת גלקסיה ליד שחר קוסמי.

ממצאים אלה סותרים ישירות את התיאוריות הקיימות לגבי כוכבי אוכלוסיה III ללא מתכות, הכוכבים הראשונים שנוצרו ביקום. גילוי פחמן ומתכות אחרות בגלקסיה עתיקה זו מצביע על כך שכוכבי אוכלוסיה III לא היו נקיים לחלוטין ממתכות, בניגוד להנחות קודמות. גילוי זה מאתגר אמונות ארוכות ופותח אפשרויות חדשות להבנת היקום המוקדם.

עם זאת, החוקרים מזהירים כי יש לשקול הסברים חלופיים. ייתכן שהפליטות שזוהו נובעות ממקורות אחרים בתוך הגלקסיה, כמו חור שחור סופר מסיבי או כוכבי AGB. יש צורך בחקירה נוספת כדי לקבוע את המקור המדויק של המתכות שהתגלו ולבסס את משמעותן בהבנתנו את האבולוציה הקוסמית.

פריצת דרך זו מדגישה את כוחו של ה-JWST ואת יכולתו לדחוף את גבולות התצפית. על ידי חקר הגלקסיות העתיקות וההרכבים הכימיים שלהן, אנו מקבלים תובנות חשובות לגבי מקורות היקום והתהליכים שהובילו להיווצרות כוכבים, גלקסיות, ובסופו של דבר, חיים כפי שאנו מכירים אותם.

שאלות נפוצות

ש: מהן מתכות באסטרונומיה?

ת: באסטרונומיה, מתכות מתייחסות לכל היסודות הכבדים יותר ממימן והליום.

ש: כיצד נוצרות מתכות?

ת: מתכות מיוצרות בעיקר בתוך כוכבים באמצעות תהליכים כמו היתוך גרעיני ופיצוצי סופרנובות.

ש: מדוע מתכות חשובות להיווצרות כוכבי לכת סלעיים וחיים?

ת: למתכות תפקיד מכריע ביצירת כוכבי לכת מוצקים וסלעיים כמו כדור הארץ. הם גם תורמים להרכב הכימי הדרוש להתפתחות החיים.

ש: מהם כוכבי אוכלוסיה III?

ת: כוכבי אוכלוסייה III הם הכוכבים הראשונים שנוצרו ביקום. מאמינים שהם היו מסיביים וחסרי מתכות.

מקורות:

1. [NASA – JWST](https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/index.html)

2. [JADES: העשרת פחמן 350 מיר לאחר המפץ הגדול בגלקסיה עשירה בגז](https://arxiv.org/abs/2302.00023)