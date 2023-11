תגליות מדהימות מטלסקופ ג'יימס ווב של נאס"א מציעות תובנות חדשות על המרכז הגלקטי

By

טלסקופ החלל ג'יימס ווב של נאס"א הדהים שוב את האסטרונומים ביכולותיו יוצאות הדופן, והפעם סיפק נוף שובה לב של אזור יצירת הכוכבים החידתי של מזל קשת C (Sgr C) בלב הגלקסיה שלנו. ממוקם במרחק של כ-300 שנות אור מהחור השחור הסופר-מאסיבי קשת A במרכז שביל החלב, Sgr C הוא מחזה של 500,000 כוכבים, עם התמקדות מיוחדת באוסף של פרוטוסטארים שגונבים את אור הזרקורים.

בתמונה פורצת דרך זו, הרזולוציה והרגישות חסרי התקדים של ווב חושפות אינספור תכונות שלא נצפו קודם לכן באזור זה. "ווב חושף כמות מדהימה של פרטים, ומאפשר לנו ללמוד היווצרות כוכבים בסביבה מסוג זה באופן שלא היה אפשרי בעבר", אמר סמואל קרואו, חוקר ראשי וסטודנט לתואר ראשון באוניברסיטת וירג'יניה. התובנה המדהימה הזו נובעת מהיעדר נתוני אינפרא אדום קודמים ומהיכולות העצומות של טלסקופ ווב.

אחד הממצאים המרכזיים הוא נוכחותו של פרוטוסטאר מסיבי, יותר מפי 30 מהמסה של השמש שלנו, השוכן בתוך צביר כוכבים צעיר זה. בעוד שהענן המקיף את הפרוטוסטארים הללו נראה כהה ומאוכלס בדלילות, זהו למעשה אחד האזורים הדחוסים ביותר של הגלקסיה. צפיפות הענן חוסמת את האור מכוכבים הממוקמים מאחוריו, ויוצרת אשליה של ריקנות.

המצלמה הקרובה לאינפרא אדום (NIRCam) של Webb קלטה פליטות מימן מיונן נרחבות המקיפות את הצד התחתון של הענן האפל בגווני ציאן מרהיבים. הטווח העצום של אזור המימן הזה מאתגר את התיאוריות הקיימות, שכן הוא משתרע הרבה מעבר למה שנצפה בעבר. אסטרונומים עומדים כעת בפני המשימה המסקרנת של הבנת המקורות וההשפעה של אזור המימן המורחב הזה.

חידה מרתקת נוספת טמונה במבנים דמויי מחט הפזורים והכאוטיים בתוך המימן המיונן, הדורשים חקירה נוספת. רובן פדריאני, חוקר שותף בפרויקט ב-Instituto Astrofísica de Andalucía בספרד, מתאר את המרכז הגלקטי כ"מקום צפוף וגועש", שבו ענני גז נישאים יוצרים כוכבים המקיימים אינטראקציה עם הגז שמסביב דרך יציאותיהם, הסילונים. וקרינה.

בעוד מדענים ממשיכים לפענח את התעלומות החבויות בתוך המרחב השמימי, התגליות של טלסקופ ג'יימס ווב מלב הגלקסיה שלנו מציעות הזדמנויות חסרות תקדים להעמיק בסודות קוסמיים. המרכז הגלקטי, הממוקם במרחק של 25,000 שנות אור בלבד מכדור הארץ, מספק לאסטרונומים מבט מקרוב על כוכבים בודדים, שופך אור על התהליך המורכב של היווצרות כוכבים והתלות שלו בסביבה הקוסמית הייחודית. עם כל התגלות, טלסקופ ווב סולל את הדרך להבנה מעמיקה יותר של היקום שלנו.