מאובן שהתגלה לאחרונה חושף את הטורף הפרהיסטורי הגדול ביותר בדרום אמריקה

במחקר שפורסם לאחרונה ב-Zoological Journal of the Linnean Society, צוות של חוקרים בינלאומיים גילה תגלית יוצאת דופן באזור הכפרי של סאו גבריאל, דרום ברזיל. הם חשפו את שרידי המאובנים של מין בן 265 מיליון שנה בשם Pampaphoneus biccai, שהיה הטורף הגדול והמפחיד ביותר בתקופתו לפני עליית הדינוזאורים.

המאובן שמור בצורה יוצאת דופן, כולל גולגולת שלמה ועצמות שלד שונות. פמפפון השתייך לקבוצה של טיפולים מוקדמים הידועים בשם דינוקפלים, שהיו בעלי חיים בגודל בינוני עד גדול עם תערובת של מינים טורפים ואוכלי עשב. ליצורים אלה היו עצמות גולגולת עבות, ומכאן שמם, שמתורגם ביוונית ל"ראש נורא". בעוד שהם נמצאו בעיקר בדרום אפריקה וברוסיה, Pampaphoneus biccai הוא המין הידוע היחיד מסוגו בברזיל.

גילוי המאובנים של פמפפון מספק תובנות חשובות לגבי המערכות האקולוגיות היבשתיות שהתקיימו רגע לפני ההכחדה ההמונית הגדולה ביותר בהיסטוריה של כדור הארץ. חוקרים מאמינים כי היצור האדיר הזה, עם שיני הכלבים החדות והנשיכה החזקה שלו, מילא תפקיד אקולוגי דומה לזה של חתולים גדולים מודרניים. הוא היה מסוגל ללכוד ולטרוף טרף קטן עד בינוני, עם עדויות המצביעות על כך שהוא יכול אפילו ללעוס עצמות, בדומה להתנהגות של צבועים של ימינו.

הדגימה החדשה שנמצאה היא גולגולת הפמפפון השנייה שנמצאה אי פעם בדרום אמריקה, והיא גדולה מהראשונה, ומציעה ידע חסר תקדים על המורפולוגיה שלה. למעשה, ישנן עדויות המצביעות על קיומם של אינדיבידואלים גדולים אף יותר, שכן התגלה גם שבר של עצם לסת השייכת לפרט שלישי של פמפפון.

חוקרים מעריכים כי יחידי הפמפפון הגדולים ביותר היו יכולים להגיע לאורך של עד שלושה מטרים ומשקלם כ-400 ק"ג. טורף פרהיסטורי זה חלק את בית הגידול שלו עם בעלי חיים אחרים, כמו הדיקינודון הקטן ראסטודון והדו-חי הענק Konzhukovia, מה שמספק הצצה לפוטנציאל הפליאונטולוגי של אזור פמפה.

תיעוד המאובנים של Pampaphoneus biccai מרחיב את הבנתנו את הגיוון והמשמעות של החיים הפרהיסטוריים בדרום אמריקה, ושופך אור על עולם עתיק שהיה קיים מיליוני שנים לפני שלטונם של הדינוזאורים.

מקורות:

– Mateus A Costa Santos et al, Osteology cranial of the Dinocephalian Pampaphoneus biccai הברזילאי (Anteosauridae: Syodontinae), Journal Zoological Journal of the Linnean Society (2023).

- יצירות אמנות מקוריות מאת Márcio Castro

- פליפה פיניירו (צילום גולגולת)

- פליפה פיניירו (תמונת אוסף)