Nuovi cambiamenti nei prezzi e nella partnership svelati da Wahoo e Zwift

Wahoo e Zwift, due attori leader nel settore del ciclismo indoor, hanno recentemente apportato alcuni cambiamenti significativi che avranno un impatto sia sui consumatori che sul settore nel suo insieme. Il cambiamento più notevole è la riduzione permanente del prezzo per Wahoo KICKR CORE, una delle scarpe da ginnastica più popolari di Wahoo. Precedentemente costava 599 dollari, ora sarà disponibile a 449 dollari.

Ma i cambiamenti non si fermano qui. Wahoo offre anche un'opzione all-inclusive per KICKR CORE, che include una cassetta preinstallata e un abbonamento di 1 anno a Zwift per $ 599. Inoltre, Wahoo sta introducendo pacchetti per gli altri prodotti hardware che includono un abbonamento Zwift di 1 anno. Questa mossa mira a fornire ai clienti più opzioni e funzionalità nella categoria del ciclismo indoor.

Con questi aggiornamenti sui prezzi, Zwift e Wahoo stanno rivoluzionando l'esperienza del ciclismo indoor. I consumatori possono ora accedere a trainer di alta qualità a un prezzo più conveniente, rendendo l’allenamento indoor più accessibile che mai.

Sebbene questi cambiamenti siano indubbiamente vantaggiosi per i consumatori, hanno anche implicazioni per l’industria. Garmin/Tacx ed Elite, due importanti attori nel mercato del ciclismo indoor, potrebbero trovarsi ad affrontare sfide a causa di questa riduzione di prezzo. Inoltre, il futuro di JetBlack, che lavora a stretto contatto con Zwift sullo Zwift Hub One, sembra incerto visti i rapidi progressi della partnership Wahoo/Zwift.

Nel complesso, questi cambiamenti rappresentano un cambiamento significativo nel settore del ciclismo indoor. I consumatori possono ora usufruire di scarpe da ginnastica di alta qualità e di una gamma più ampia di opzioni a prezzi più convenienti, mentre gli operatori del settore devono adattarsi e trovare nuovi modi per competere in questo mercato in evoluzione.

FAQ

Qual è il nuovo prezzo del Wahoo KICKR CORE?

Il prezzo del Wahoo KICKR CORE è stato ridotto permanentemente da $ 599 a $ 449.

Cosa è incluso nell'opzione all-inclusive per KICKR CORE?

L'opzione all-inclusive comprende una cassetta preinstallata e un abbonamento di 1 anno a Zwift per $ 599.

Ci sono altre modifiche introdotte da Wahoo e Zwift?

Wahoo offre anche pacchetti per altri prodotti hardware che includono un abbonamento Zwift di 1 anno.

Che impatto avranno questi cambiamenti sul settore?

Questi cambiamenti potrebbero rappresentare una sfida per Garmin/Tacx, Elite e JetBlack, poiché potrebbero dover rivalutare le proprie strategie in risposta alle dinamiche di mercato in evoluzione.