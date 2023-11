Wahoo e Zwift annunciano modifiche al Turbo Trainer, creando un posizionamento di mercato unico

Wahoo e Zwift, due marchi leader nel settore del ciclismo, hanno apportato modifiche significative alle loro gamme di rulli turbo, segnando uno sviluppo interessante nella loro relazione. Con una mossa connessa, Wahoo ha annunciato riduzioni permanenti dei prezzi per i suoi trainer turbo Kickr Core e Kickr Snap, offrendo ai clienti opzioni più convenienti per l’allenamento indoor.

Precedentemente al prezzo di £ 699, Kickr Core è ora disponibile per £ 449.99 come prodotto autonomo, corrispondente al prezzo di Zwift's Hub, un trainer intelligente che è stato al centro di una causa giudiziaria per violazione di brevetto tra i due marchi nel 2022. Inoltre, Wahoo offre Kickr Core in bundle con un abbonamento annuale a Zwift per £ 549.99, offrendo un pacchetto allettante per coloro che desiderano migliorare la propria esperienza di allenamento indoor.

Zwift, d'altra parte, ha rimosso Zwift Hub Classic dal suo negozio, lasciando disponibile per l'acquisto solo lo smart trainer Hub One. Questa mossa, confermata come permanente da Zwift, consente al marchio di razionalizzare la propria offerta di prodotti e concentrarsi sull'Hub One, che viene fornito con l'innovativo kit Cog and Click. Click è un cambio wireless Bluetooth a due pulsanti che fornisce il cambio virtuale con resistenza regolabile, migliorando l'esperienza del ciclismo indoor.

Con la rimozione dell’Hub Classic, è chiaro che sia Wahoo che Zwift si stanno ritagliando posizioni di mercato uniche. Kickr Core e Hub One coesisteranno sul mercato, offrendo ai clienti opzioni distinte senza concorrenza diretta tra i marchi.

Per rafforzare ulteriormente la propria partnership, Zwift venderà anche Wahoo Kickr Core sul proprio sito Web, espandendo la sua disponibilità in vari mercati. I clienti negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nell'UE e in Canada possono aspettarsi di trovare Kickr Core sulla piattaforma di e-commerce di Zwift, con disponibilità presto in Australia e Giappone.

In conclusione, i recenti adeguamenti alle gamme di turbo trainer di Wahoo e Zwift creano un'intrigante dinamica di mercato. Poiché entrambi i marchi continuano a innovare e collaborare, i ciclisti possono aspettarsi un’esperienza di ciclismo indoor migliorata con opzioni più convenienti e tecnologicamente avanzate tra cui scegliere.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa sono i turbo trainer?

I rulli da ginnastica Turbo sono dispositivi utilizzati dai ciclisti per convertire le loro normali biciclette in attrezzature fisse per l'allenamento indoor. Questi trainer consentono ai ciclisti di simulare le condizioni di guida all'aperto e di allenarsi al chiuso.

2. Cos'è Zwift?

Zwift è una popolare piattaforma di formazione online che unisce realtà virtuale e giochi multiplayer per offrire un'esperienza unica di ciclismo indoor. Permette ai ciclisti di pedalare e competere con gli altri in un mondo virtuale.

3. Cos'è il Kickr Core?

Il Kickr Core è un trainer intelligente prodotto da Wahoo. Offre ai ciclisti un'esperienza di allenamento indoor realistica e coinvolgente replicando la sensazione di pedalare su strada.

4. Cos'è l'Hub One?

L'Hub One è un trainer intelligente sviluppato da Zwift. Fa parte della gamma Zwift di prodotti innovativi per il ciclismo indoor e presenta il kit Cog and Click, che migliora l'esperienza di cambio durante le pedalate indoor.