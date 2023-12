Un fan di Zelda crea uno spettacolare film su Godzilla usando Tears of the Kingdom

Un fan di talento e appassionato di cinema ha ampliato i confini della creatività all'interno di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. L'utente di Twitter @sumoguri2323 ha creato un cortometraggio sbalorditivo interamente all'interno del gioco, con nientemeno che l'iconico Godzilla. Questo video impressionante mette in mostra le capacità artistiche dei fan ed evidenzia il potenziale illimitato offerto dalle meccaniche di creazione di Tears of the Kingdom.

Il video, che ha guadagnato notevole attenzione, presenta una sensazionale ricreazione di Godzilla utilizzando materiali e dispositivi Zonai. Il kaiju, ribattezzato Zonai Zilla, viene magistralmente portato in vita attraverso l'uso dell'abilità Ultrahand da parte dei fan. Con musica ed effetti sonori accuratamente selezionati, Zonai Zilla viene visto marciare attraverso il villaggio di Lurelin, lasciando una scia di distruzione. I carri armati tentano di combattere la feroce creatura, ma i loro sforzi sono vani poiché il fuoco piove sullo sfortunato villaggio. La creatività, la cinematografia e il montaggio mostrati in questo cortometraggio sono davvero notevoli.

Questo tributo ai classici film di Toho Godzilla arriva in un momento emozionante per gli appassionati di kaiju. Con la recente uscita della serie MonterVerse di Apple TV+ Monarch: Legacy of Monsters e l'imminente première internazionale di Godzilla Minus One, i fan attendono con impazienza l'uscita di Godzilla x Kong: The New Empire il prossimo anno. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, d'altro canto, ha guadagnato il meritato riconoscimento ai prossimi Game Awards, ricevendo nomination come Gioco dell'anno e Miglior gioco d'azione/avventura.

La straordinaria creazione di @sumoguri2323 testimonia la passione e il talento all'interno della comunità dei giocatori. Mette in mostra le infinite possibilità offerte dalle meccaniche di creazione di Tears of the Kingdom e fornisce una nuova prospettiva sul potenziale del gioco in termini di narrazione e creatività. Sia i fan che i nuovi arrivati ​​possono apprezzare l'incredibile dedizione e abilità che sono state necessarie per realizzare questo film Godzilla unico nell'universo di Zelda.

Fonte: IGN

FAQ

Cos'è Le Lacrime del Regno?

Tears of the Kingdom è un gioco della serie The Legend of Zelda che presenta meccaniche di creazione estremamente personalizzabili, che consentono ai giocatori di liberare la propria creatività.

Chi ha creato il film Godzilla in Tears of the Kingdom?

Il film è stato creato da un talentuoso fan e appassionato di cinema noto come @sumoguri2323 su Twitter.

Come è stato ricreato Godzilla nel film?

Godzilla, ribattezzato Zonai Zilla, è stato ricreato utilizzando materiali e dispositivi Zonai, così come l'abilità Ultrahand all'interno di Tears of the Kingdom.

Quali altri contenuti relativi a Godzilla verranno rilasciati nel prossimo futuro?

I fan possono aspettarsi la serie MonterVerse Monarch: Legacy of Monsters, la première internazionale di Godzilla Minus One e Godzilla x Kong: The New Empire che debutterà il prossimo anno.

Tears of the Kingdom ha ricevuto riconoscimenti nel settore dei giochi?

Sì, Tears of the Kingdom è stato nominato per numerosi premi ai prossimi Game Awards, tra cui Gioco dell'anno e Miglior gioco d'azione/avventura.