Youtuber Ricostruisce il Trailer di GTA 6 in Grand Theft Auto 5

Un talentuoso YouTuber noto come RavenwestR1 ha creato un grande interesse nella comunità di giocatori ricreando il tanto atteso trailer di GTA 6 utilizzando Grand Theft Auto 5. Utilizzando vari script di modding, il YouTuber ha ricostruito meticolosamente ogni scena del trailer ufficiale, impressionando i fan con la loro abilità nell’implementazione.

Il video, pubblicato il 27 dicembre 2023, ha ottenuto oltre 60.000 visualizzazioni nelle prime 12 ore. Presenta una compilation delle scene moddate del trailer accompagnate dalla canzone “Love Is a Long Road” di Tom Petty, aggiungendo fascino alla ricreazione.

Mentre il YouTuber ha utilizzato modelli di personaggio diversi per rappresentare i nuovi protagonisti di GTA 6, Jason e Lucia, hanno incluso personaggi ben noti di Grand Theft Auto 5, come Franklin Clinton, Lamar Davis e Michael De Santa. L’attenzione ai dettagli nel trailer moddato è evidente, con i fan che elogiano RavenwestR1 per il loro impressionante lavoro.

Le immagini comparative tra il trailer moddato e il trailer originale mostrano il livello di accuratezza raggiunto dal YouTuber. Sebbene le location e gli oggetti siano diversi nei due giochi, RavenwestR1 è riuscito a ricreare con successo l’essenza del trailer di GTA 6 utilizzando le risorse di Grand Theft Auto 5.

Il trailer ufficiale di GTA 6 è stato pubblicato da Rockstar Games il 4 dicembre, generando entusiasmo tra i fan. Anche se la ricreazione del YouTuber offre una prospettiva unica, i giocatori sono in attesa di ulteriori trailer ufficiali da parte dello sviluppatore di giochi.

In conclusione, la ricreazione del trailer di GTA 6 da parte di RavenwestR1 in Grand Theft Auto 5 utilizzando mod ha affascinato la comunità di giocatori. L’impressionante attenzione ai dettagli e la rappresentazione accurata delle scene meritano riconoscimento. Con l’uscita del trailer ufficiale, l’attesa per GTA 6 continua a crescere tra i fan.

Domande frequenti

D: Come ha fatto il YouTuber a ricreare il trailer di GTA 6 in Grand Theft Auto 5?

R: Il YouTuber ha utilizzato script di modding, come Simple Native Trainer, Extended Video Export, Menyoo, OpenIV e Natural Vision Evolved, per ricreare le scene utilizzando le risorse di Grand Theft Auto 5.

D: Qual è stata la reazione degli spettatori?

R: Gli spettatori hanno reagito positivamente al trailer moddato, molti lo hanno elogiato come la miglior ricreazione del trailer ufficiale di GTA 6.

D: Quando è stato pubblicato il trailer ufficiale di GTA 6?

R: Il trailer ufficiale di GTA 6 è stato pubblicato il 4 dicembre 2023.