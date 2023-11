YouTube si carica lentamente su Firefox: è intenzionale?

La frustrazione derivante dal caricamento lento dei video di YouTube sul browser Firefox ha portato gli utenti a sospettare un atto intenzionale da parte di YouTube. Sebbene le ipotesi iniziali suggerissero problemi di prestazioni e ottimizzazione dell'hardware da parte di Firefox, ulteriori indagini hanno rivelato una storia diversa.

Secondo diversi resoconti degli utenti il ​​problema sembra risiedere nel codice dello script polimerico di YouTube. Un Redditor ha scoperto una riga di codice che introduce un ritardo deliberato di cinque secondi durante il caricamento di un video di YouTube su Firefox. Questo ritardo sembra non avere alcuno scopo oltre a causare irritazione agli utenti.

La riga di codice problematica può essere trovata nel collegamento dello script polimerico:

`setTimeout(funzione() {

C();

a.risolvere(1)

}, 5E3);`

Questo codice costringe effettivamente gli utenti a sopportare un'attesa di cinque secondi prima del caricamento del video. Tuttavia, il problema scompare quando si utilizza uBlock Origin, un'estensione di blocco degli annunci. Questa scoperta ha scatenato la speculazione secondo cui il ritardo deliberato potrebbe essere uno stratagemma per scoraggiare l’uso degli ad-blocker.

Queste segnalazioni di sabotaggio intenzionale non sono senza precedenti nel settore tecnologico. Le aziende spesso adottano tattiche competitive per ottenere un vantaggio sul mercato. Sebbene sia difficile dimostrare in modo definitivo le cattive intenzioni, incidenti come questo alimentano sospetti e scetticismo tra gli utenti.

Vale la pena notare che le pubblicazioni online, come Neowin, fanno affidamento sulla pubblicità per il loro funzionamento. Neowin incoraggia gli utenti a autorizzare il proprio sito se utilizzano un blocco degli annunci. Inoltre, offrono un abbonamento senza pubblicità per coloro che desiderano supportare i propri contenuti senza vedere annunci pubblicitari.

Al momento, YouTube non ha commentato ufficialmente queste accuse. Che sia intenzionale o meno, il problema del ritardo di cinque secondi serve a ricordare la costante battaglia tra le società di browser e i fornitori di contenuti per ottimizzare le prestazioni, aumentare la base di utenti e massimizzare le entrate.

Domande frequenti (FAQ)

È possibile risolvere il problema del caricamento lento senza utilizzare uno switcher dell'agente utente?

Sì, un'altra soluzione suggerita dagli utenti è installare uBlock Origin, un'estensione di blocco degli annunci. Sembra che l'utilizzo di uBlock Origin risolva il problema del caricamento lento dei video di YouTube su Firefox.

Esiste una dichiarazione ufficiale da parte di YouTube riguardo queste accuse?

Al momento in cui scriviamo, YouTube non ha rilasciato alcun commento o dichiarazione ufficiale riguardo al rallentamento intenzionale di YouTube su Firefox.

I problemi di prestazioni intenzionali sono comuni tra le società di browser e i fornitori di contenuti?

In passato sono emerse accuse di problemi di performance intenzionali, indicando che le tattiche competitive non sono rare nel settore tecnologico. Le aziende possono utilizzare varie strategie per ottenere un vantaggio sul mercato o promuovere i propri prodotti o servizi.