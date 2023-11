Nuovo approccio: YouTube Music introduce l'integrazione dei podcast tramite feed RSS

By

Nel tentativo di migliorare le proprie capacità di podcasting, YouTube Music offre ora agli utenti la possibilità di aggiungere podcast direttamente attraverso la piattaforma tramite un feed RSS. Questa nuova funzionalità è in fase di implementazione per utenti selezionati e dovrebbe essere disponibile su Android e sul Web. Tuttavia, gli utenti iPhone dovranno attendere ancora un po’ per accedere a questa funzionalità.

In precedenza, i podcaster dovevano caricare le versioni video dei loro episodi su YouTube Music, il che richiedeva uno sforzo aggiuntivo e limitava il numero di programmi disponibili. Poiché è prevista la chiusura di Google Podcasts entro il 2024, YouTube Music mira a semplificare il processo di transizione introducendo la tradizionale funzionalità di feed RSS.

Una volta che la funzionalità è attiva, gli utenti possono accedere alla scheda Libreria in YouTube Music e selezionare il filtro Podcast. Un nuovo pulsante "Aggiungi podcast" verrà visualizzato nell'angolo in basso a destra dello schermo. Scegliendo "Sfoglia i migliori podcast: trova podcast su YouTube" o "Aggiungi podcast tramite feed RSS: aggiungi URL privato o pubblico", gli utenti possono facilmente aggiungere i loro podcast preferiti alla piattaforma.

I podcast aggiunti tramite feed RSS verranno contrassegnati con un'icona RSS nella pagina dello spettacolo, a indicare che sono stati aggiunti tramite questo metodo. Sebbene questa funzionalità venga ancora gradualmente rilasciata agli utenti, YouTube Music sta lavorando per renderla disponibile a livello internazionale.

Per facilitare la transizione da Google Podcasts a YouTube Music, verrà fornito un semplice strumento di migrazione, che consentirà agli utenti di trasferire senza problemi gli abbonamenti ai podcast esistenti. Inoltre, YouTube Music non richiederà più ai podcaster di caricare versioni video, consentendo loro di caricare facilmente contenuti tramite feed RSS e migliorare la scoperta dei podcast sulla piattaforma.

Con questi aggiornamenti, YouTube Music mira a diventare una piattaforma completa sia per lo streaming musicale che per l'ascolto di podcast, offrendo agli utenti un'esperienza audio fluida e diversificata.

Domande frequenti (FAQ)

1. Posso aggiungere podcast a YouTube Music utilizzando un feed RSS?

Sì, YouTube Music ora consente agli utenti di aggiungere podcast inserendo l'URL del feed RSS. Questa funzionalità è attualmente in fase di implementazione per gli utenti Android e Web, la compatibilità con iOS sarà presto disponibile.

2. Come faccio ad aggiungere un podcast a YouTube Music utilizzando un feed RSS?

Per aggiungere un podcast tramite feed RSS su YouTube Music, vai alla scheda Libreria, seleziona il filtro Podcast e fai clic sul pulsante "Aggiungi podcast" nell'angolo in basso a destra. Quindi, scegli l'opzione per aggiungere un podcast tramite feed RSS e inserisci l'URL del feed.

3. I miei abbonamenti ai podcast esistenti da Google Podcasts verranno trasferiti su YouTube Music?

Sì, YouTube Music fornirà un semplice strumento di migrazione per trasferire gli abbonamenti ai podcast esistenti da Google Podcasts alla loro piattaforma. Ciò garantisce una transizione fluida per gli utenti attualmente iscritti ai podcast su Google Podcasts.

4. I podcaster possono caricare contenuti su YouTube Music senza creare versioni video?

Sì, YouTube Music non richiede più ai podcaster di caricare versioni video dei loro episodi. Possono invece caricare i propri contenuti direttamente tramite i feed RSS, rendendo più semplice per i podcaster condividere i propri programmi sulla piattaforma e migliorare la rilevabilità.