Wegmans termina la collaborazione con Rescue Mission, i centri di donazione chiuderanno

Wegmans, una famosa catena di negozi di alimentari, ha recentemente deciso di porre fine alla sua partnership con Rescue Mission, un'organizzazione di beneficenza che gestisce centri di donazione nei loro parcheggi. Questa interruzione riguarda tutte e sei le sedi Wegmans, non solo le tre precedentemente annunciate per la chiusura.

La notizia ha sorpreso Luana Lovenguth, rappresentante della Rescue Mission, che ha saputo della decisione solo venerdì. Secondo un portavoce di Wegmans, questo servizio è esclusivo della divisione del negozio di Syracuse e non è offerto in altre regioni.

I sei centri di donazione ricevono complessivamente donazioni da circa 250,000 persone ogni anno. Questo numero supera la popolazione della stessa Città di Siracusa. Questi centri svolgono un ruolo vitale nel tenere gli oggetti fuori dalle discariche, essendo il Rescue Mission uno dei più grandi impianti di riciclaggio della città, secondo solo all'OCRRA.

Il programma non è solo un servizio di smaltimento o una comodità per la comunità. Supporta direttamente la missione di Rescue Mission donando articoli a chi ne ha bisogno, mentre gli articoli rimanenti vengono venduti nei negozi Thrifty Shopper per raccogliere fondi per l'organizzazione.

Due centri hanno già chiuso, uno in James Street e un altro vicino a John Glenn. Il terzo centro, situato vicino al Great Northern Mall, sarà spostato nel vicino parcheggio di Runnings alla fine di questo mese. Wegmans prevede che gli altri tre centri chiuderanno entro la fine dell’anno, consentendo un periodo di transizione di sei mesi.

La chiusura di questi centri di donazione ha portato a una diminuzione delle donazioni per Rescue Mission, con un notevole calo del 30% a novembre. C'è preoccupazione anche per le 25 persone impiegate nelle roulotte di questi centri, molte delle quali hanno bisogni speciali.

The Rescue Mission spera che Wegmans riconsideri la sua decisione, in particolare per la sede di DeWitt, che non solo è la più popolare ma anche ben tenuta e lontana dalla strada e dall'ingresso del negozio.

Resta da vedere quale impatto questa interruzione avrà sia sulla Missione di Soccorso che sulla comunità locale, poiché si cercheranno luoghi alternativi per i centri di donazione. La partnership tra Wegmans e Rescue Mission esiste da decenni e la sua fine sarà sicuramente sentita da molti.