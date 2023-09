Le carte PayPal ora sono compatibili con Apple Pay

Le carte di debito e credito PayPal possono ora essere aggiunte all'app Apple Wallet, consentendo agli utenti di utilizzare il servizio di pagamento mobile Apple Pay. Esistono due metodi per aggiungere carte PayPal all'app. Innanzitutto, gli utenti possono aprire l'app PayPal per iOS e selezionare il banner "Paga con il tuo iPhone" sulla home page, che li reindirizzerà all'app Apple Wallet. Da lì è possibile aggiungere le carte PayPal. In alternativa, gli utenti possono aprire l'app e premere l'icona più nell'angolo in alto a destra per seguire le istruzioni per aggiungere le carte di credito o debito PayPal all'app Wallet.

Una volta aggiunte, le carte PayPal possono essere selezionate per gestire le transazioni effettuate utilizzando Apple Pay. È importante notare che Apple trattiene lo 0.15% del valore della transazione, il che significa che per ogni $ 100 spesi tramite Apple Pay, Apple trattiene 15 centesimi.

La decisione di PayPal di includere il supporto Apple Pay arriva dopo rispetto ad altre carte di servizi bancari e finanziari già integrate con Apple Pay. Questo ritardo potrebbe forse derivare dallo scetticismo iniziale di PayPal sui vantaggi derivanti dall'abilitazione della compatibilità con Apple Pay. Tuttavia, con questo recente annuncio, è chiaro che ogni riserva di PayPal è stata ormai superata.

Definizioni:

PayPal: una piattaforma di pagamento online che consente a privati ​​e aziende di effettuare pagamenti e trasferire denaro in modo sicuro tramite Internet.

App Apple Wallet: un'applicazione di portafoglio digitale sviluppata da Apple che consente agli utenti di archiviare e gestire vari metodi di pagamento, carte fedeltà, carte d'imbarco e altro sui propri dispositivi Apple.

Apple Pay: un servizio di pagamento mobile e portafoglio digitale sviluppato da Apple Inc. che consente agli utenti di effettuare pagamenti utilizzando i propri dispositivi Apple, come iPhone e Apple Watch, presso i rivenditori partecipanti.

Fonte:

– 9to5Mac