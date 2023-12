Presentazione di A2 Badger: lo strumento EDC definitivo

L'A2 Badger è un punto di svolta nel mondo dei coltelli da trasporto di tutti i giorni. Con il suo design compatto e formidabile, questo coltello OTF è un must per gli avventurieri all'aperto e i professionisti tattici.

A differenza dei tradizionali coltelli pieghevoli, l'A2 Badger è dotato di un meccanismo Out The Front (OTF), che consente un rapido utilizzo con la semplice pressione di un pulsante. Ciò lo rende una scelta popolare tra i militari, le forze dell'ordine e gli appassionati di outdoor che apprezzano l'accesso rapido e facile ai propri strumenti.

L'A2 Badger è progettato da Tekto, pioniere dei coltelli OTF. L'interruttore sagomato sull'impugnatura consente l'attivazione della lama senza sforzo in meno di un secondo, anche con i guanti. La sua emozione tattile e la funzionalità precisa ne fanno un piacere da utilizzare in ogni situazione, dalle attività quotidiane agli scenari di emergenza.

Il coltello è realizzato in acciaio D2 rivestito in titanio, noto per la sua eccezionale durata e ritenzione del filo. La lama in stile tanto da 1.8 pollici è perfetta per varie attività di taglio ed è completata da una funzione rompi-vetro sull'impugnatura per una maggiore versatilità.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, l'A2 Badger non scende a compromessi in termini di prestazioni. Con un peso di soli 2.18 once e una misura di 3.3 pollici quando chiuso, è il coltello più piccolo e leggero di Tekto fino ad oggi. Il suo design ambidestro, la maniglia in alluminio 6061 e il sistema di blocco dei pulsanti garantiscono facilità d'uso e sicurezza durante il funzionamento.

L'A2 Badger offre anche opzioni di personalizzazione con tre varianti di colore dell'impugnatura disponibili: nero, deserto e verde OD. Con la clip da tasca e il foro per cordino sovradimensionato, questo coltello è facile da trasportare e versatile nelle opzioni di fissaggio.

