L’impatto nascosto degli incidenti stradali sulle specie e sugli ecosistemi a rischio di estinzione

Gli incidenti stradali non sono solo uno spettacolo triste sulle nostre strade, ma contribuiscono anche a una moria di massa che colpisce il nostro pianeta. Ogni anno milioni di animali, tra cui cervi, uccelli e insetti impollinatori, sono vittime di collisioni con veicoli. Ciò include molte specie in via di estinzione che stanno già lottando per sopravvivere. I rettili e gli anfibi, noti collettivamente come “herps”, sono particolarmente colpiti, nonostante la loro posizione dominante in molti ecosistemi.

Il movimento lento e l'attrazione per le superfici calde rendono l'herpes più incline a diventare vittima della strada. A differenza dei cervi o degli orsi grizzly, alcuni herpes non rispondono al traffico, il che porta alla loro prematura scomparsa. Ciò è particolarmente vero per gli anfibi, che devono migrare tra i loro habitat acquatici e terrestri. Durante la stagione riproduttiva, quando le forti piogge riempiono le pozze temporanee, migliaia di anfibi intraprendono un viaggio frenetico verso i luoghi di accoppiamento. Sfortunatamente, molti di loro devono attraversare strade per raggiungere la loro destinazione, dove spesso incontrano la fine.

L’impatto degli incidenti stradali va oltre la perdita dei singoli animali. Colpisce la diversità genetica e la capacità riproduttiva delle popolazioni. Gli incidenti stradali spesso eliminano gli individui sani, comprese le giovani femmine che non hanno ancora avuto la possibilità di contribuire alla riproduzione. Per le specie in via di estinzione, anche poche morti possono essere abbastanza significative da spingere le popolazioni verso l’estinzione.

Per molto tempo gli incidenti stradali sono stati considerati una forma naturale di mortalità, ma ora se ne riconosce il prezzo nascosto sugli ecosistemi. È importante che i governi e le comunità diano priorità all’ecologia stradale e attuino misure per ridurre gli incidenti stradali, come gli attraversamenti della fauna selvatica e i limiti di velocità nelle aree critiche. Proteggendo le nostre strade e la fauna selvatica, possiamo prevenire l’ulteriore perdita di specie a rischio di estinzione e preservare il delicato equilibrio dei nostri ecosistemi.

Fonte: Ben Goldfarb, Crossings: How Road Ecology Is Shaping The Future of Our Planet